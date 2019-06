OVERBLIK: Udlændingestyrelsen lider nederlag på nederlag

Flygtningenævnet har da også givet styrelsen medhold i, at sikkerhedssituationen i området omkring den syriske hovedstad er blevet bedre.

I dets afgørelse mandag i en sag med en ung kvinde, skriver styrelsen nemlig, at der ikke er grundlag for at give opholdstilladelse på grund af den generelle sikkerhedssituation i Damaskus jævnfør Udlændingelovens paragraf 7 stk. 3.

Her er afgørelserne i de fire sager:

1. Den første sag omhandler en syrisk familie med to voksne og to børn, der kommer fra en forstad til Damaskus. Nævnet giver familien opholdstilladelse.

* Opholdstilladelsen gives på baggrund af Udlændingelovens paragraf 7 stk. 1. Den omfatter personer, som er personligt forfulgt, eller er i risiko for at blive det.

* Nævnet lægger til grund for afgørelsen, at manden er i risiko for at blive forfulgt, fordi familien har medvirket i en artikel i Berlingske.

2. Sag nummer to omhandler en midaldrende enlig kvinde fra Damaskus, der fra 1990 frem til sin flugt arbejdede som offentligt ansat. Nævnet giver kvinden opholdstilladelse.

* Opholdstilladelsen gives på baggrund af Udlændingelovens paragraf 7 stk. 2, der omhandler individuelle forhold.

* Nævnet lægger her til grund, at kvinden udrejste lovligt af landet med sit pas, men at hun havde fået afslag på at blive fritaget for tjeneste eller få orlov.

* Nævnet mener derfor, at kvinden vil blive tilbageholdt og afhørt, når hun vender tilbage, ligesom hun risikerer fængselsstraf.

3. Den tredje prøvesag omhandler en kristen ung kvinde fra Damaskus, der ankom til Danmark i 2018. Nævnet giver hende opholdstilladelse.

* Nævnet lægger blandt andet til grund for opholdstilladelsen jævnfør Udlændingelovens paragraf 7 stk. 2, at kvinden i en periode inden sin udrejse fra Syrien, opholdt sig i et oprørskontrolleret område.

4. Den sidste prøvesag, der blevet afgjort mandag, omhandler en mand fra Syrien. Han får opholdstilladelse af nævnet.

* Opholdstilladelsen gives på baggrund af Udlændingelovens paragraf 7 stk. 2 om individuelle forhold.

* Til grund herfor lægger nævnet blandt andet, at mandens bror deserterede fra militæret, og at manden selv har været anholdt af syriske myndigheder tidligere.