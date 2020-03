Regeringen skærper reglerne for at hindre stor spredning af coronavirus i Danmark. Fra lørdag middag er det kun udlændinge, der har et anerkendelsesværdigt formål, der kan komme ind i Danmark.

OVERBLIK: Udlændinge får afvist familiebesøg i Danmark

Regeringen lukker grænser for at hindre spredning af coronavirus. Få her overblik over, hvem der må rejse ind.