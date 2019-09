OVERBLIK: Tumult i Venstre-toppen førte til Løkkes exit

Læs her om de urolige uger i Venstre, som førte til, at Lars Løkke Rasmussen trak sig som formand og Kristian Jensen trådte tilbage som næstformand.

* 8. august: Berlingske bringer et interview med Kristian Jensen, hvor han blandt andet siger, at Venstre bør droppe tanken om at danne en SV-regering. Denne idé fremlagde Løkke under valgkampen.

* 9. august: Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen udtaler under Venstres sommergruppemøde, at Kristian Jensen bør gå af som næstformand.

Løkke og Kristian Jensen fortæller, at de begge vil stille op til genvalg på deres respektive poster på partiets landsmøde til november.

* 15. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at der ikke længere er behov for ændringer i Venstres ledelse.

* 20. august: Fire medlemmer af Venstre står frem i Jyllands-Posten og kræver Løkke afsat som formand og Kristian Jensen afsat som næstformand.

* 25. august: Løkke fortæller i en video på Facebook, at han vil fortsætte som formand for Venstre.

* 27. august: Venstre i Region Midtjylland, folketingsmedlemmerne Preben Bang Henriksen og Carsten Kissmeyer samt enkelte borgmestre opfordrer offentligt Løkke og Kristian Jensen til at trække sig.

* 30. august: Bertel Haarder opfordrer til et formandsskifte.

* 31. august: Løkke og Kristian Jensen trækker sig fra deres poster som formand og næstformand efter et møde i Venstres hovedbestyrelse. Kristian Jensen stiller efterfølgende op til et improviseret pressemøde, mens Lars Løkke forlader hovedbestyrelsesmødet uden at møde pressen.

* 3. september: Jakob Ellemann-Jensen bekræfter overfor Jyllands-Posten, at han vil gå efter formandsposten i Venstre.

* 3. september: Inger Støjberg siger i et interview med Skive Folkeblad, at hun vil være næstformand for Venstre.

* 9. september: Ellen Trane Nørby siger til Avisen Danmark, at hun også vil stille op som næstformand for Venstre.

* 15. september: Tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussen siger i interview med DR og TV2, at han længe har set Jakob Ellemann-Jensen som sin oplagte afløser - og altså ikke den hidtidige næstformand Kristian Jensen.

* 21. september: Venstre ventes at vælge ny formand og næstformand ved et ekstraordinært landsmøde i Herning Kongrescenter.