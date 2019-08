OVERBLIK: Trumps aflysning vækker harme i Danmark

Det har vakt harme blandt danske politikere og kommentatorer. Her kan du få overblik over reaktionerne på Trumps afbud:

* Søren Espersen, næstformand i DF:

- Så hr. præsident. Du har valgt at udskyde dit besøg i Danmark. Hvorfor ikke bare aflyse? Vi har travlt med andre ting, skriver han på Twitter.

* Rasmus Jarlov, De Konservatives ordfører for Grønland:

- Som dansker (og konservativ) er det meget svært at forstå. Uden nogen grund antager Trump, at (en autonom) del af vores land er til salg. Og så aflyser han på fornærmende vis et besøg, som alle var ved at forberede. Er dele af USA til salg? Alaska? Vis noget respekt, tak, skriver han på Twitter.

* Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige:

- Man kan sige meget om Trump, men diplomatisk er han ikke, skriver hun på Twitter.

* Martin Lidegaard, De Radikales ordfører for Grønland:

- Hold nu op. Netop fordi Grønland ikke er til salg, burde USA have al mulig interesse i at diskutere Arktis med Rigsfællesskabet - Ud over klima, Mellemøsten mv., skriver han på Twitter.

* Mai Mercado, gruppeformand for De Konservative:

- USA er et meget specielt land med fantastiske folk, men baseret på præsident Trumps kommentarer om at købe Grønland, vil Danmark med glæde udskyde vores planlagte møde, som skulle være afholdt om to uger, indtil... jamen, indtil en ny præsident bliver indsat, skriver hun på Twitter.

* Philip Chr. Ulrich, udenrigsredaktør på mediet Kongressen.dk:

- Lige meget hvordan vi vender og drejer dette, så er det dybt problematisk for Danmark og en krise for dansk-amerikanske relationer, skriver han på Twitter.