OVERBLIK: Tre dødsfald førte til mistanke om seriedrab

En 28-årig mand er blevet idømt livstid for to af de tre drab, som blev begået i en bebyggelse på Østerbro i København.

Han har anket dommen på stedet.

Læs her om sagens forløb:

* 8. marts 2009 finder en beboer i bebyggelsen på Vangehusvej 1 på Østerbro i København den 81-årige Inez Hasselblad død. Hasselblad befinder sig i en lænestol i sin lejlighed.

* Politiet antager til at begynde med, at der er tale om en faldulykke. Men kvindens datter undrer sig over, at morens dankort, pas og nøgler er væk. Siden viser det sig, at dankortet er blevet misbrugt.

* Politiet undersøger efter henvendelse fra datteren brugen af dankortet, og 9. marts anholdes en mistænkt - den i dag 28-årige mand.

* I efterforskningen af sagen inddrager politiet to andre dødsfald, som er sket i bebyggelsen. 2. marts døde Peter Jensen Olsen, og 5. februar døde Eva Hoffmeister. Begge var i starten af 80'erne.

* Det er i første omgang blevet vurderet, at de to ældre er afgået ved døden på naturlig vis. Ifølge politiet er der intet mistænkeligt ved dødsfaldene.

* Dog har familien til Eva Hoffmeister kontaktet politiet efter hendes død, fordi hendes pung er væk, og fordi hendes dankort er blevet misbrugt.

Ifølge familien bliver de blot opfordret til at melde dankortet stjålet.

* Da politiet efter Inez Hasselblads død retter opmærksomheden mod Eva Hoffmeister og Peter Jensen Olsen, er Hoffmeister for længst kremeret.

Liget kan derfor ikke obduceres. Men Peter Jensen Olsen bliver obduceret, og her fremgår det blandt andet, at han har brud på knogler i halsen, som er tegn på kværkning, der er begået med stor kraft.

* Den 28-årige mand bliver sigtet for at have dræbt Hasselblad, Hoffmeister og Olsen samt for røveri af særlig grov beskaffenhed og for misbrug af to af sine ofres betalingskort.

* Han nægter sig skyldig i drab, men erkender at have misbrugt ofrenes betalingskort. Pengene har han blandt andet brugt på cafébesøg, biografbilletter og taxakørsel.

* Under retssagen har 50 vidner afgivet forklaring - herunder venner til den tiltalte, pårørende til de afdøde, politibetjente og retsmedicinere.

* Senioranklager Søren Harbo har ønsket den tiltalte idømt livstid. Manden er tidligere idømt forvaring i en sag om voldtægt og drabsforsøg, men straffen blev omgjort til syv års fængsel i Højesteret.

Kilder: Anklagemyndigheden, Ritzau.