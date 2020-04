OVERBLIK: Tidligere terrorsager i Danmark

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at terrorangreb med militant islamistisk motiv var under forberedelse.

Her er et overblik over tidligere terrorsager i Danmark:

* 11. december 2019 bliver 20 mænd og kvinder anholdt forskellige steder i landet i en stor aktion, der drejer sig om to terrorsager med forskellige sigtelser.

Den ene sag handler om fremstilling af bomber, mens den anden handler om forsøg på anskaffelse af våben.

I alt syv personer sidder varetægtsfængslet i de to sager.

* 6. december 2019 bliver tre mænd dømt for at fremme Islamisk Stats virksomhed ved at forsyne organisationen med blandt andet droner, hobbyfly, propeller og kameraer.

Mændene idømmes mellem to og et halvt år og fire års fængsel. En af mændene udvises efter at have boet i Danmark i 31 år.

* 20. maj 2019 bliver den syriske statsborger Moyed Al Zoebi idømt 12 års fængsel og udvisning for bestandigt.

Med en eller flere hjemmelavede bomber og lange knive var det hans hensigt at dræbe og lemlæste tilfældige mennesker i København i november 2016. Bomben skulle blandt andet fremstilles af flere end 17.000 tændstikker.

* Ved Retten i Holbæk bliver Natascha Colding-Olsen - også kendt som Kundbypigen - i 2017 idømt seks års fængsel for at planlægge terrorangreb mod to skoler. Østre Landsret skærper straffen fra byretten og idømmer Kundbypigen otte års fængsel for terrorplanerne.

* I 2015 bliver København ramt af to terrorangreb mod henholdsvis "Krudttønden" på Østerbro og synagogen i Krystalgade. Gerningsmanden, Omar El-Hussein, bliver skudt og dræbt af politiet.

* Said Mansour idømmes i 2015 i Østre Landsret fire års fængsel for at propagandere for terror, for at opfordre til drab på navngivne personer og for at overtræde straffelovens såkaldte racismeparagraf.

Han blev i januar sidste år udsendt til Marokko efter en udvisningsdom.

* I 2012 bliver fire personer hver idømt 12 års fængsel for at planlægge et terrorangreb mod Jyllands-Posten i København.

* En 29-årig mand trænger i 2010 ind i Muhammedtegneren Kurt Westergaards hus i Viby ved Aarhus - bevæbnet med en økse og en kniv.

Den 3. februar 2011 dømmer et enigt nævningeting i Retten i Aarhus manden for både forsøg på terror og drabsforsøg. Sagen bliver siden prøvet i både landsret og Højesteret, hvor somaliske Mohamed Geele i 2012 får sin endelige dom, som lyder på 10 års fængsel og udvisning af Danmark.

Kilde: Ritzau.