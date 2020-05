OVERBLIK: Tidligere hærchef har været hjemsendt i halvandet år

Tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen anklages for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere i Forsvaret.

Det sker, efter at mediet Olfi på baggrund af anonyme kilder har rejst anklager mod chefen for at favorisere sin kæreste, der arbejder i Forsvaret.

* Sagen får Forsvarsministeriets Auditørkorps til at indlede efterforskning.

* 31. januar 2019: Hans-Christian Mathiesen bliver sigtet for stillingsmisbrug, grov pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

* 23. august 2019: Forsvarsministeriet meddeler, at Michael Lollesgaard per 1. september erstatter Hans-Christian Mathiesen på posten som chef for Hærkommandoen.

Hans-Christian Mathiesen bliver placeret i et midlertidigt stillingsnummer, indtil sagen mod ham er afsluttet.

* 11. december 2019: Auditørkorpset rejser tiltale mod Hans-Christian Mathiesen for fem forhold vedrørende misbrug af stilling, grov pligtforsømmelse og uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger.

* Den detroniserede hærchef skal blandt andet have påvirket et optagelsesnævn bag en eftertragtet uddannelse i Forsvaret til at ændre kriterierne for optagelse på uddannelsen. Det betød, at hans kæreste blev optaget.

* Han skal også bedt sin sekretær og stabshjælper om at printe og tilskære kort, der skulle bruges til hans og kærestens bryllup.

* 4. maj 2020: Retten i Viborg indleder retssagen. Der er afsat fire retsdage til sagen, som ventes afsluttet 19. maj.

* Auditørkorpset har nedlagt påstand om fængselsstraf.

* Hans-Christian Mathiesen nægter sig skyldig i alle anklager.

