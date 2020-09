OVERBLIK: Ti nedslag fra nedlukning 11. marts til i dag

Det betyder blandt andet, at behandlingsgarantien træder ud af kraft, offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner bliver sendt hjem, forsamlinger over 100 personer forbydes, daginstitutioner, skoler, gymnasier, universiteter og kulturinstitutioner lukker.

Samtidig opfordres borgerne til ikke at hamstre dagligvarer, men samme aften er flere butikker tømt for blandt andet toiletpapir.

* 13.-17. marts: Farvel til rejser og første coronadødsfald

Alle ikke-nødvendige rejser til hele verden frarådes 13. marts. Dagen efter lukker de danske grænser, og det første danske dødsfald relateret til coronavirus bekræftes.

17. marts påtaler dronning Margrethe coronasituationen i en tv-tale. Før talen har statsministeren meddelt, at et forbud mod forsamlinger på mere end ti personer bliver en realitet, og at erhverv som restauranter og frisører skal lukke. Samme dag er der også vedtaget hastelov om hjælp til erhvervsliv.

* 6. april: Festivaler aflyses trods forsigtig genåbning

Mette Frederiksen oplyser, at Danmark vil genåbne forsigtigt efter påske. Det betyder, at vuggestuer, børnehaver samt 0.-5. klasse åbner.

Forbud mod store forsamlinger bliver dog forlænget til og med august. Som konsekvens aflyses store festivaler som Roskilde Festival og Smukfest ved Skanderborg.

* 20.-25. april: Genåbning af liberale erhverv og første opholdsforbud

20. april får små virksomheder lov at genåbne. Det tæller blandt andet frisører, tandlæger og tatovører.

25. april indføres det første opholdsforbud for at undgå, at folk stimler sammen. Dagen efter gives de første bøder for at overtræde opholdsforbud.

* 18.-20. maj: Restauranter genåbner, ny teststrategi

18. maj må restauranter, caféer og værtshuse igen åbne dørene for gæster som led i fase 2 af genåbningen. Også efterskoler må genåbne.

Samme dag oplyser Sundhedsministeriet, at alle voksne i Danmark fremover får mulighed for at blive testet. Testene kan foretages i de hvide telte, der er sat op over hele landet.

20. maj bliver det besluttet, at fase 2 kan udvides, så museer, biografer og zoologiske haver straks får lov at genåbne. En stor del af elever på gymnasier får lov at vende tilbage i skole, og højskoler får lov at genåbne.

* 8.-15. juni: Fitness og feriepenge

8. juni hæves forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 personer. Fitnesscentre, svømmehaller og legelande må igen åbne.

15. juni siger finansminister Nicolai Wammen (S), at danskere kan få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge.

* 18.-19. juni: Rejser hjemme og ude

Det offentliggøres, at der fra 27. juni igen kan rejses til og fra visse lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien.

Dagen efter præsenteres en sommerpakke, der blandt andet gør færger gratis for cyklister og gående herhjemme.

* 22. august: Mundbind

Alle rejsende over 12 år skal nu i den kollektive trafik, færger og taxaer bære mundbind eller visir. Påbuddet kommer, kort tid efter at kravet var indført i kommuner med større smitteudbrud.

* 7.-11. september: Ny smittestigning

Efter stigende smitte sænkes forsamlingsforbud til 50 personer i 18 kommuner. Åbningstider for barer og restauranter begrænses til klokken 24.

Dagen efter oplyses det, at kontakttallet i Danmark er steget fra 0,9 til 1,5.

Aftrykket fra nedlukningen for et halvt år siden ses stadig i dag. Nattelivet er stadig lukket, og det generelle forsamlingsforbud over 100 personer gælder fortsat.