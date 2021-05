OVERBLIK: Test giver adgang til flere lande i Europa

Kigges der ud over verdenskortet, har verdens lande meget forskellig regler for indrejse under coronapandemien.

Her er et rids over de gældende regler hos vores nærmeste naboer og udvalgte populære danske rejsedestinationer.

Reglerne justeres løbende og kan variere regionalt:

* Finland: Kun indrejse for danskere med et strengt nødvendigt formål. Krav om negativ PCR- eller lyntest udstedt maksimalt 72 timer før ankomst, dokumentation for tidligere smitte eller test ved ankomst fulgt af karantæne.

* Frankrig: Fri indrejse mod forevisning af negativ PCR-test udstedt maksimalt 72 timer før afrejse.

* Grækenland: Åbent for indrejse mod forevisning af negativ PCR-test lavet maksimalt 72 timer før ankomst eller dokumentation for vaccination. Man skal også udfylde en blanket et døgn før ankomst.

* Italien: Fri indrejse mod forevisning af en tro-og-love erklæring og en negativ PCR- eller lyntest udstedt maksimalt 48 timer før ankomst. Krav om fem dages karantæne, der skal afsluttes med en PCR- eller lyntest.

* Norge: Så godt som lukket for alle andre end nordmænd og deres nære familie. Krav om negativ PCR-test udstedt inden for 24 timer før afrejse. Krav om udfyldt registreringsskema, yderligere test ved grænsen og 10 dages karantæne ved ankomst.

* Spanien: Åbent for indrejse. Krav om negativ PCR-test udstedt mindre end 72 timer før ankomst og udfyldelse af en indrejseformular. Ingen karantænekrav.

* Storbritannien: Delvist åbent for danskere med forskellige regler for England, Skotland, Wales og Nordirland. I England kræves en negativ coronatest gennemført mindre end 72 timer før afrejse. Krav om 10 dages karantæne - kan dog afbrydes ved negativ test efter minimum fem dage. Inden ankomst skal man booke en test på dag to og otte efter ankomst.

* Sverige: Der kræves negativ test af valgfri type taget senest 48 før indrejse. Mere lempelige testkrav for pendlere.

* Tyskland: Krav om negativ coronatest, der er maksimalt 48 timer gammel, inden ombordstigning på fly til landet. Krav om 10 dages karantæne - kan forkortes ved negativ coronatest lavet maksimalt 48 timer før ankomst. Gælder ikke vaccinerede og tidligere smittede, der er fritaget, hvis de inden har fremsendt dokumentation herfra.

Andre regler gælder dog grænsependlere og -trafik.

* USA: Som udgangspunkt lukket for danskere, medmindre man har opholdstilladelse eller er nær familie i landet. Indrejseforbud gælder også for rejsende i transit.

Kilder: Iatatravelcentre.com, kayak.com og travelbans.org, Udenrigsministeriet.