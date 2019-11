OVERBLIK: Terrorsigtet dansker skød til måls efter Anders Fogh

* Ahmed Salem el-Haj er født og opvokset i Gellerupparken ved Aarhus. Han har haft sin gang i moskéen på Grimhøjvej, som ifølge danske myndigheder har været arnested for flere, der er rejst til Syrien for at kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat.

* Han rejste til Syrien i februar 2013 og blev hårdt såret i et bombeangreb i Syrien i starten af 2017.

* Herefter blev han smuglet ind i Tyrkiet med sin syriske kone og parrets to børn. Både el-Haj og hans kone blev anholdt i den tyrkiske grænseby Kilis i december 2017.

* El-Haj har optrådt i en video, hvor han sammen med tre andre danske syrienkrigere skyder til måls efter plakater af folketingsmedlem Naser Khader (K), tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen (V) og andre fremtrædende danskere.

* I Danmark blev han i 2014 sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 om terrorisme og straffelovens paragraf 136 om at tilskynde til en forbrydelse i propagandavideoen. Han er fængslet in absentia og efterlyst internationalt.

* El-Haj er idømt en fængselsstraf på fire år og to måneder i Tyrkiet. Han har siddet to år i fangenskab i Tyrkiet og tilbragt den sidste tid i et udrejsecenter.

* Han har erkendt, at han på sin rejse til Syrien endte hos Islamisk Stat. Man kan ikke dømmes to gange for samme forbrydelse, men danske myndigheder kan retsforfølge ham for noget andet.

* Ifølge hans søster er han hårdt såret efter et bombeangreb, der gør, at han har brug for en operation i ben, hofte og ryg for igen at kunne komme til at gå.

* De tre andre, som el-Haj rejste til Syrien med, er døde. Gruppen havde udgangspunkt i "Kaldet til Islam", der var en af de første danske grupperinger, der sendte følgere til Syrien for at kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat.

