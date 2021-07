OVERBLIK: Teledatasagen i korte træk

Men oplysningerne har ikke altid været retvisende, og Datatilsynet kritiserer Rigspolitiet for, at behandlingen af personoplysningerne ikke altid er sket i overensstemmelse med en række bestemmelser i retshåndhævelsesloven.

Teledatasagen førte i 2019 til, at retssager blev udskudt eller sat på pause. Derudover blev der ifølge Justitsministeriet gransket omkring 5000 straffesager, for at sikre at uskyldige ikke var dømt.

Læs mere om teledata her:

* Teledata er de oplysninger, som teleselskaberne registrerer om vore mobiltelefoner. Disse oplysninger kan politiet få adgang til via en retskendelse.

* To mobiltelefoner kommunikerer med hinanden via et system af telemaster. En tændt telefon vil derfor skabe forbindelse til en telemast - ofte den nærmeste.

* Når telefonen flytter sig til et andet område, vil den etablere forbindelse til en ny mast. Derved kan en telefons færden følges indenfor et tidsrum. Dette kaldes "historiske teleoplysninger".

* Teleselskaberne registrerer også, hvilke enheder der kommunikerer med hinanden, og hvornår det sker.

På den måde kan man for eksempel se, at telefon A har sendt en sms til telefon B - eller at der er blevet ringet op. Dette kaldes for "teleoplysninger".

* Man kan også se, hvilke telefoner der har skabt forbindelse til en mast. Dermed kan man se, hvilke telefoner der har befundet sig i et område i et givent tidsrum. Det kaldes for "mastesug" eller "udvidede teleoplysninger".

* Teledatasagen har afsløret flere faldgruber. Blandt andet har teleselskabernes angivelse af enkelte master været forkert.

* Derudover har nogle telefoner ikke skabt forbindelse til nærmeste mast, men en mast langt væk.

* Og endelig har det været et problem, at politiets program, som har behandlet de rådata fra teleselskaberne, har skabt et forvansket billede.

* Rigspolitiet blev klar over problemet i begyndelsen af 2019, og siden blev andre myndigheder orienteret. Sagen er af justitsminister Nick Hækkerup (S) blevet kaldt en skandale.