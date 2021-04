OVERBLIK: Syv partier kæmper om indflydelse i Grønland

Socialdemokratiske Siumut har bortset fra valgperioden 2009-2013, hvor venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit tog over, stået i spidsen for Grønlands regering siden 1979.

Den ideologiske højre/venstre-skala i Grønland ser for de fem største partiers vedkommende nogenlunde sådan ud - set fra venstre mod højre:

Inuit Ataqatigiit - Naleraq - Siumut - Demokraterne - Atassut.

Her er en kort præsentation af de syv opstillede partier, der skal kæmpe om de 31 pladser i parlamentet, Inatsisartut:

* SIUMUT (FREMAD):

Stiftet i 1977 og funderet i socialdemokratisk tankegang. Har domineret grønlandsk politik siden hjemmestyrets indførelse i 1979. Frem til 2009 havde Siumut posten som regeringschef uafbrudt i 30 år og har fra 2013 overtaget den igen.

Partiet har aktuelt 10 mandater (fik 9 mandater ved seneste valg, men har fået tilgang i valgperioden).

Regeringschef er Kim Kielsen, men han blev vraget som partiformand i november til fordel for Erik Jensen. Kielsen fortsatte dog som leder af regeringen. Begge genopstiller, og hvem af de to der skal sidde for bordenden i en eventuel ny Siumut-regering, er uafklaret.

* INUIT ATAQATIGIIT (FOLKEFÆLLESSKABET):

Også kendt som IA og etableret som parti i 1978. Grundholdningen er socialistisk, og partiet udgør den yderste venstrefløj i grønlandsk politik.

Partiet arbejder for, at grønlænderne anerkendes som et selvstændigt folk med ret til eget land. IA har 8 mandater og kan ifølge en meningsmåling blive det største parti ved valget.

Formand siden 1. december 2018 er 34-årige Múte Bourup Egede, der vil være et bud på den nye selvstyreformand i Grønland, hvis ikke Siumut bevarer magten.

* NALERAQ (PEJLEMÆRKE):

Stiftet i 2014 af tidligere regeringschef Hans Enoksen, som forlod Siumut. 64-årige Hans Enoksen, der har en lang karriere bag sig i grønlandsk politik, er for tiden på orlov fra Inatsisartut efter at have gennemgået en hjerteoperation. Han opstiller dog igen.

Partiet vil liberalisere fiskerierhvervet og ser sig selv som beskytter af landets fattigste borgere. Ønsker selvstændighed hurtigt og har aktuelt 3 mandater.

* DEMOKRATERNE (DEMOKRAATIT):

Socialliberalt parti stiftet i 2002. Forlod regeringen i februar 2021. Partiet ledes af den unge Jens-Frederik Nielsen, der ikke har plads i parlamentet. Partiet har 6 mandater, men skal man tro en nylig meningsmåling, står partiet til en markant tilbagegang.

Ønsker politisk selvstændighed i Grønland. Partiet vil have en handlingsplan med en konkret rækkefølge for, hvilke ansvarsområder der først skal hjemtages fra Danmark. Der er fortsat 32 ansvarsområder, som Grønland endnu ikke har hjemtaget.

Formand Jens-Frederik Nielsen har gjort det klart, at Demokraterne ikke længere vil samarbejde med Siumut, hverken i regering eller som støtteparti, så Siumut må finde andre veje til et flertal efter valget.

* NUNATTA QITORNAI (VORT LANDS EFTERKOMMERE):

Stiftet i 2018 af Vittus Qujaukitsoq, der er minister i den nuværende mindretalsregering sammen med Siumut. Han forlod netop Siumut i 2017 efter at have tabt et kampvalg om formandsposten til Kim Kielsen.

Partiet betegnes også som separatisterne, da det ønsker en plan for hurtig løsrivelse fra Danmark. Vittus Qujaukitsoq fik partiets eneste mandat ved valget i april 2018.

Han blev udpeget til minister i Kim Kielsens regering, og derfor er hans mandat i parlamentet blevet overtaget af tidligere selvstyreformand og folketingsmedlem Aleqa Hammond, som ellers ikke opnåede valg for Nunatta Qitornai i 2018. Hun genopstiller.

* SAMARBEJDSPARTIET (SULEQATIGIISSITSISUT):

Dannet i 2018 som fortaler for øget samarbejde i det danske rigsfællesskab. Stiftet af udbrydere fra Demokraterne. Partiet beskrives som socialliberalt. Fik et enkelt mandat i form af Tillie Martinussen ved seneste valg i 2018. Hun er også partiets formand.

* ATASSUT (SAMHØRIGHED):

Borgerligt parti med liberalistisk grundholdning stiftet i 1978 blandt andet for at "modarbejde løsrivelse fra det danske rige". Målet er samhørighed inden for rigsfællesskabets rammer. Fik 2 mandater ved seneste valg.

Formand er 34-årige Aqqalu Jerimiassen.

Kilder: Partiernes hjemmesider, Wikipedia, ina.gl m.fl.