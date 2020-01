OVERBLIK: Svindlende advokater dømt i Østre Landsret

Susanne Fryland og Lars Halgreen ankede til gengæld, og fredag faldt dommen i Østre Landsret.

Fryland idømmes fire og et halvt års fængsel. Halgreen får ni måneders betinget fængsel.

Dermed skar landsretten et år af Frylands straf og tre måneder af Halgreens.

Her følger et overblik over, hvad sagen, der begyndte i 2015, handler om:

* Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Johan Schlüter og Susanne Fryland hævede uberettiget små 85 millioner kroner på kontiene for foreningerne CAB og Filmret, som de administrerede for Producentforeningen.

Advokaterne var berettiget til et honorar for at forvalte de to selskaber.

Opgaven lå oprindeligt hos Johan Schlüter Advokatfirma, men Schlüter solgte opgaven til selskabet Registrering Danmark, som han selv ejede med Susanne Fryland og Lars Halgreen.

Fryland og Schlüter hævede langt mere fra kundernes konti for at dække løbende udgifter til både Registrering Danmark og Johan Schlüters advokatfirma.

Begge blev kendt skyldige for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for "ikke under 100 millioner kroner" i byretten.

Landsretten sænkede beløbet til "ikke under 85 millioner kroner", da den tog stilling til Frylands anke.

* Skyldnersvig.

Johan Schlüter overførte sammen med Susanne Fryland og Lars Halgreen rettigheder i et vandprojekt på Grønland til deres partnere for at skjule værdierne for Producentforeningen, som de skyldte et stort beløb.

Alle tre blev i byretten dømt for forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

Landsretten fandt det imidlertid ikke tilstrækkeligt bevist, at Halgreen og Fryland var skyldige i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

I stedet er de dømt for skyldnersvig af den mildere paragraf 285, stk. 1.

* Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Johan Schlüter overførte 550.000 kroner fra foreningen CAB, som han administrerede for Producentforeningen, til udgifter, der intet havde med CAB at gøre.

Johan Schlüter blev dømt for forholdet i byretten.

* Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

Susanne Fryland udstedte to fakturaer til foreningen Filmkopi på samlet 5,1 millioner kroner uden at være berettiget til det.

Susanne Fryland blev dømt for forholdet i både byret og landsret.