OVERBLIK: Stram Kurs vil lede landet og forbyde islam

Partiet peger på egen partileder som statsminister, men skal først og fremmest skaffe nok opbakning til at komme i Folketinget.

Her kan du se, hvordan Stram Kurs vil gøre det:

* Navn: Stram Kurs (SK).

* Partibogstav: P.

* Politisk leder: Rasmus Paludan. Født 2. januar 1982 i Nordsjælland. Han har en kandidatgrad i jura fra Københavns Universitet, og han er uddannet advokat. Fra 2012-2014 var han advokatfuldmægtig hos flere advokatkontorer, indtil han stiftede sit eget.

I 2017 stiftede han Stram Kurs, og i 2009 stillede han op til EU-Parlamentet for JuniBevægelsen.

Han er i april 2019 idømt 14 dages betinget fængsel for racisme. Det skete efter en nedsættende kommentar i en YouTube-video. Paludan ankede dommen på stedet.

* Valgresultat 2015: Var ikke med.

* Seneste Voxmetermåling: 2,4 procent.

Vigtigste mærkesager i valgkampen:

* Islam skal være forbudt i Danmark: Stram Kurs vil have, at Danmark er for danskere. Partiet har defineret en dansker, og det er som udgangspunkt kun dem, der skal bo i Danmark.

Partiets definition af en dansker lyder blandt andet, at man har dansk statsborgerskab fra fødslen og ikke andre statsborgerskaber. Danskere har ifølge partiet dansk slægt og dansk som modersmål.

Enhver ikkevestlig person, der har opnået asyl, og som ikke er oprindelig statsborger i et af Danmarks nabolande, skal udvises.

Partiet mener ikke, at det er i strid med grundloven at forbyde islam eksempelvis ved at nægte at anerkende islam som trossamfund i Danmark.

* Styrket retsvæsen skal redde Danmark: Partiet mener, at en stor politistyrke er nødvendig for at "bekæmpe De Fremmede Fjender, som er udlændinge i Danmark, der hader Danmark".

Stram Kurs støtter en politistyrke på 30.000 folk. Heraf skal en stor mængde være et såkaldt specialiseret udlændingepoliti, der skal finde og udsende illegale migranter.

Danskere, der lever op til særlige krav om god moral og en årlig skydeprøve, må have lov til at bære våben, mener partiet. Det skal ikke gælde for kriminelle og personer, der ikke er danskere.

* Velfærd skal kun ydes til danskere: Partiet mener, at velfærd som udgangspunkt kun skal ydes til danskere. Det vil give "enorme besparelser".

Jobcentrene skal nedlægges, og arbejdsløse skal i stedet motiveres til at klare sig selv.

Læger skal vurdere og behandle syge. Den vurdering skal også danne grundlag for, om en person skal kunne sygemeldes eller tildeles førtidspension.

Kilder: Stram Kurs, Ritzau, Altinget.