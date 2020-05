Notatet gav asylpar ret til en individuel sagsbehandling, men da Støjberg dagen efter udsendte en pressemeddelelse, stod der blot, at alle par skulle skilles.

For Inger Støjberg (V) er et notat, hun godkendte 9. februar 2016 det mest centrale i sagen om adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Støjberg har været i fire samråd, svaret på over 400 spørgsmål om sagen, Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, og en kommission er i gang med en undersøgelse.

Men hidtil har Støjberg ikke nævnt notatet.

Støjberg blev over to dage udspurgt i mere end ti timer. Læs de mest fyldestgørende svar her:

* Hvorfor har Støjberg ikke tidligere henvist til notatet?

- Det har været grundpræmissen i samråd, i svar på spørgsmål, i interviews og andet. Sådan en grundpræmis er ikke noget, man sådan henviser til hele tiden. Jeg har vist, at det var sådan, det var, siger hun.

* Hvorfor blev notat eller intentionerne ikke sendt til Udlændingestyrelsen, der skulle administrere de nye retningslinjer ved at adskille folk?

- Når først en sag er godkendt af mig, er det ude af mine hænder, og så er det op til andre at få det omsat, sagde Støjberg.

* Hvorfor har Støjberg ikke nævnt notatet på et af de fire samråd, når der er blevet spurgt til, hvorfor man ikke kunne lave individuelle vurderinger?

- Jeg må henholde mig til, at det er et samråd, og samråd er også et polemisk setup, hvor de der spørger ikke nødvendigvis spørger af oplysende grunde, men i virkeligheden er der meget politisk drilleri i samråd.

* Hvorfor har Støjberg ikke oplyst om notatet i de mange spørgsmål, som folketingsmedlemmer har stillet hende i sagen. Helt specifikt bliver hun for eksempel spurgt til, hvad hun gjorde for mindreårige, der er gift med en myndig person.

- Når man spørger politisk, så får man også et politisk svar. Og så er alle nuancer naturligvis ikke med, lød et af svarene med henvisning til, at det pågældende var et paragraf 20-spørgsmål, som er mere politiske end de mere faktuelle udvalgsspørgsmål.

* Hvorfor har Støjberg selv flere gange kaldt pressemeddelelsen for en instruks - for eksempel i et interview med Politiken i 2017?

- Det er ikke mit fineste øjeblik i politik, det der sker i interviewet, jeg kan huske det tydeligt, det er ikke et smukt øjeblik for mig. Jeg anerkender en præmis, som jeg ikke skal anerkende, sagde Støjberg.