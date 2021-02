OVERBLIK: Støjberg vildledte Folketinget - fem centrale pointer

Folketinget skal tirsdag stemme om, hvorvidt tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal stilles for en rigsret. Da et flertal har indikeret, at det stemmer for, er der lagt op til den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Sagen handler om, hvorvidt der er sket en individuel vurdering inden adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Den er blevet undersøgt af Instrukskommissionen. Her er fem centrale pointer fra kommissionens beretning:

* Var instruksen ulovlig?

Instrukskommissionen har fundet, at en instruks om at adskille asylpar var "klart ulovlig".

Inger Støjberg pressede på for at udsende en pressemeddelelse 10. februar 2016, hvor alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles uden undtagelser.

Det blev fulgt op af et telefonopkald til Udlændingestyrelsen, og tilsammen udgør det den ulovlige instruks ifølge kommissionen.

* Vidste Inger Støjberg, at instruksen var ulovlig?

Kommissionen konkluderer, at Inger Støjberg var vidende og advaret om, at en adskillelse af alle asylpar ville være i strid med loven.

Det er ikke fundet bevist, at Inger Støjberg "direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven".

Det er dog fundet, at ministeren "klart tilkendegav", at hun ville have en ordning uden undtagelser.

* Inger Støjberg løj for Folketinget.

Kommissionen vurderer, at Folketinget i en række tilfælde fik en urigtig eller vildledende beskrivelse af hændelsesforløbet. Det er sket under de stribevis af samråd, hun har været i og flere hundrede skriftlige besvarelser.

Inger Støjberg forsvarer sig med, at det ikke har været med vilje, hvis Folketinget har fået forkerte oplysninger.

Hun henviser til, at svarene også har været gennemgået af embedsmænd.

Kommissionen kritiserer også, at der har været tilbageholdt materiale fra Folketingets Ombudsmand.

* Hvor gamle var parrene?

Støjberg har sagt, at unge piger var i forhold med "meget ældre" mænd. Hun kalder dem fortsat "barnebrude".

23 par blev adskilt, hvor størstedelen var nogenlunde alderssvarende. Men der var også enkelte par, hvor der var større forskel.

De yngste piger var 15 år, mens den ældste mand var 32 år. Den største aldersforskel var på 16 år, hvor parret havde et barn sammen.

Støjberg har selv nævnt et par på 16 år og 50 år, men det viste sig at være en fejlopgørelse og har aldrig eksisteret.

* Støjbergs forsvar blev forkastet.

Inger Støjberg har lagt afgørende vægt på et notat, som hun ellers ikke tidligere havde nævnt i de fire år, som sagen har kørt. Det beskrev kort, at der i helt særlige tilfælde kunne ske undtagelser for adskillelse af asylpar.

En række embedsmænd har dog affejet notatet, og det gjorde kommissionen også.

Det skyldes, at Støjberg godkendte notatet, inden pressemeddelelsen blev sendt ud. Dermed mistede det sin betydning på grund af Støjbergs "meget klare tilkendegivelser" om adskillelse i pressemeddelelsen.