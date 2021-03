OVERBLIK: Stemmeslugere har forladt Venstre

Få overblikket her:

* Britt Bager forlader Venstre, fordi partiet mangler det nationalkonservative aspekt. Samtidig har hun rykket sig og fokuserer mere på familieværdier. I 2020 besluttede Venstres ledelse at fratage hende posten som statsrevisor.

* Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen forlod Venstre i januar 2021 efter 40 år og blev løsgænger. Et flertal i partiet havde mistet tilliden til ham som formand efter flere sager, og han blev væltet i august 2019.

* Inger Støjberg har forladt Venstre og er blevet løsgænger. Det skete blandt andet, fordi partiet stemte for en rigsretssag mod hende i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar.

* Marcus Knuth forlod i 2019 Venstre til fordel for De Konservative. Han ville have en hårdere kurs over for kriminelle udlændinge og lempeligere vilkår for erhvervslivet.

* Kristian Jensen er forsat medlem af Venstre, men forlader Folketinget for at blive særlig udsending i regeringens ambition om at blive medlem af FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.