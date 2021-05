OVERBLIK: Spionsag har været mørklagt af myndighederne

Her kan du læse om sagens forløb:

* Den russiske mand har været varetægtsfængslet siden begyndelsen af juli 2020.

* Det fortalte Anklagemyndigheden i en kortfattet pressemeddelelse 9. december 2020.

* Her fremgik det, at den russiske statsborger ville blive tiltalt for spionage efter straffelovens paragraf 108 stk. 1.

* Denne paragraf kan give op til seks års fængsel til en person, der hjælper en fremmed efterretningstjeneste.

* Den russiske statsborger skal ifølge anklagen have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste.

* Det skal ifølge anklagen være sket mod betaling.

* 9. december 2020 oplyste Aalborg-virksomheden SerEnergy A/S via en meddelelse på sin hjemmeside, at den anklagede havde været ansat i den nordjyske teknologivirksomhed.

* - Det er chokerende, at en tidligere ansat bliver tiltalt i en så alvorlig sag, og at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage, hed det i en udtalelse.

* Den russiske mand har nægtet sig skyldig. Samme dag som tiltalen blev offentliggjort, lagde den russiske ambassade i Danmark en meddelelse på sin hjemmeside.

* - Den russiske ambassade anser anholdelsen af vores landsmand og anklagerne mod ham som en fejl og regner med en upartisk tilgang fra det danske retssystem i denne sag, hed det.

* Retssagen blev indledt 7. april og har verseret over syv retsdage. Dommer Helle Dietz valgte ved et forberedende retsmøde at lukke dørene for offentligheden.

* - Der vil uvægerligt komme oplysninger frem om særlige efterforskningsmetoder, både konkret i denne sag og generelt, der vil betyde noget for Danmarks forhold til fremmede magter og særlige hensyn til disse, lød dommerens begrundelse.

* Mandag er den russiske statsborger kendt skyldig i spionage mod nordjysk teknologivirksomhed og DTU. Han skal tre år i fængsel.

Kilder: Anklagemyndigheden, Ritzau.