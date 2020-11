OVERBLIK: Skuffelse og glæde over grønt lys til Femern

Der er tirsdag blevet givet grønt lys til, at byggeriet af Femern-forbindelsen kan starte på tysk side.

Det har forvaltningsdomstolen i Leipzig afgjort i en sag, hvor en række klager over godkendelsen er blevet behandlet. I Danmark faldt godkendelsen allerede på plads i 2015.

Afgørelsen bliver mødt med både glæde og skuffelse. Læs et udsnit af reaktionerne her:

* Transportminister Benny Engelbrech (S):

- God dag for dansk-tyske relationer og EU's grønne mål om at flytte gods fra vej til bane. God dag for Femern Bælt-forbindelsen. Med klar tilkendegivelse fra den tyske domstol er den sidste hindring for arbejde på den tyske side ryddet af vejen, skriver han på Twitter.

* Claus F. Baunkjær, administrerende direktør for Femern:

- Vi er tilfredse med, at der nu er skabt klarhed om den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet. Det er en historisk milepæl, som er nået, siger han i en pressemeddelelse.

* Dansk Industri, branchedirektør Michael Svane:

- Det er en historisk dag for Danmark, Tyskland og Europa. Forbindelsen vil være med til at styrke samarbejdet mellem Danmark og Tyskland, siger han i en skriftlig kommentar.

* Miljøorganisationen Nabu, der var blandt klagerne:

- Sort dag for havmiljøet. Forvaltningsdomstolen godkender opførelsen af det gigantiske projekt, skriver Nabu på Twitter.

* Organisationen Beltretter, der var blandt klagerne:

- Vi er vanvittigt skuffede. Forvaltningsdomstolen afviser kortfattet alle klager. Vi havde håbet på en objektiv og retfærdig rettergang. Var der det? Vi føler det ikke lige nu. Vi er stadig chokerede, skriver Beltretter på Twitter.

* Rederiet Scandlines, administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen, der var blandt klagerne:

- Vi er lettede over, at den store og bureaukratiske proces nu når til vejs ende.

- Vi ønsker dog stadig en mere ligeværdig vejadgang til færgehavnen i Puttgarden. Vi vil derfor fortsat kæmpe for lige adgangsveje til tunnel og færger - både lokalt og i EU, siger han i en pressemeddelelse.

* Heino Knudsen (S), regionrådsformand i Region Sjælland:

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan sætte turbo på de strukturer, der skal knytte den dansk-tyske geografi tættere sammen.

- Nu bygger vi Femern-tunnelen. Men hvad skal vi have ud af den? Der investeres 56 milliarder i Femern-projektet, og det er helt afgørende, at vi kapitaliserer på den enorme investering på alle tænkelige måder både i byggefasen og efterfølgende, siger han i en pressemeddelelse.

* Marie Stærke, borgmester i Køge (S):

- Vigtigt! Nogen søger splittelse - vi laver forbindelser. Kæmpe dag for Danmark, Femern, Tyskland og Nordeuropa. Mulighederne er uendelige, skriver hun på Twitter.

* Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører hos Venstre:

- Godt nyt om Femern-forbindelsen. Klager afvist ved Forbundsdomstolen. Nu kan vi komme fremad - også på tysk side, skriver han på Twitter.