OVERBLIK: Skjult kamera på plejehjem endte i juridisk slagsmål

I dokumentaren benytter TV2 skjult kamera for at undersøge forholdene på to danske plejehjem. Det skete efter samtykke fra to beboeres familier.

Højesteret har efter et langt juridisk efterspil tirsdag truffet to afgørelser i forbindelse med dokumentaren: Dels var det i orden at nedlægge forbud mod visning, og dels har politiet ret til at beslaglægge og gennemse uredigerede optagelser.

Få overblik over sagen her:

* 17. oktober til 2. november 2019: TV 2 optager med skjult kamera hos to beboere på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus og plejehjemmet Huset Nyvang i Randers.

* 31. januar 2020: Aarhus Kommune politianmelder TV 2 for at have lavet de skjulte optagelser. Politiet vurderer i første omgang, at der ikke er grundlag for at rejse sigtelse. Kommunen klager over den afgørelse til Statsadvokaten i Viborg.

* 13. marts: Efter anmodning fra Aarhus Kommune nedlægger en dommer i Retten i Aarhus et midlertidigt forbud mod visning af dokumentaren.

Dommeren lægger vægt på, at en dement kvinde vises i intime situationer, og at hun på grund af sin mentale tilstand ikke har været i stand til at samtykke. Et samtykke fra de pårørende gælder ikke. TV 2 kærer afgørelsen til landsretten.

* 14. april: Østjyllands Politi genåbner efter ordre fra Statsadvokaten i Viborg sagen mod TV 2-medarbejderne.

* 13. maj: Et stort flertal i Aarhus Kommunes byråd kræver at få ophævet forbuddet mod dokumentaren. Forbuddet har nemlig blokeret for, at byrådets medlemmer har kunnet se dokumentaren og de kritisable forhold, den afslører.

* 30. juni: Landsretten stadfæster byrettens kendelse, om at TV 2 ikke må vise de skjulte optagelser fra Kongsgården i Aarhus. TV 2 får senere lov til at kære til Højesteret.

* 7. juli: Ekstra Bladet, som er i besiddelse af TV 2-optagelserne fra Kongsgården, viser uden godkendelse fra TV 2 tre klip fra dokumentaren med Else Marie Larsen fra Kongsgården.

*11. juli: Fire medarbejdere på TV2 sigtes for at have optaget med skjult kamera. Direktør Anne Engdal Stig Christensen, daværende nyhedsdirektør Mikkel Hertz, en redaktionschef og en journalist.

* 23. juli: Aarhus Kommune vedtager efter en juridisk vurdering at få forbuddet ophævet, så TV 2 kan vise optagelserne fra Kongsgården.

* 30. juli: TV 2 sender udsendelsen "Plejehjemmene bag facaden". Efter udsendelsen vælger pårørende til Else Marie Larsen at anmelde plejehjemmet til politiet.

11. august: Retten i Aarhus bestemmer, at TV 2 ikke skal udlevere de uredigerede skjulte optagelser til politiet. Anklagemyndigheden kærer afgørelsen til landsretten.

19. oktober Vestre Landsret omstøder byrettens kendelse og pålægger TV 2 at udlevere de uredigerede optagelser. TV 2 får senere lov til at kære til Højesteret.

18. december: Østjyllands Politi oplyser, at flere personer er blevet sigtet efter de pårørendes anmeldelse af plejehjemmet.

Det fremgår af en senere højesteretskendelse, at sagerne drejer sig om straffelovens bestemmelser om stillingsmisbrug, pligtforsømmelse og grov skødesløshed.

11. januar 2021: Magistraten i Aarhus Kommune oplyser, at man vil trække anmeldelsen mod TV 2-medarbejderne tilbage. Østjyllands Politi oplyser, at efterforskningen alligevel fortsætter.

28. september: Højesteret stadfæster begge landsretsafgørelser i forløbet. Politiet får dermed lov til at beslaglægge og gennemse de uredigerede skjulte optagelser. Samtidig siger Højesteret, at det var i orden, da by- og landsret nedlagde forbud mod at vise dokumentaren i sin tid.

Kilder: TV2, Højesteret og Aarhus Kommune.