OVERBLIK: Sigtede i terrorsager i familie på kryds og tværs

I weekenden den 6. og 7. april slog Midt- og Vestsjællands Politi i en stor aktion til mod flere adresser på Sjælland - med umiddelbart fokus i Holbæk. Få overblik over de sigtede her.

* Sagen er opdelt i to. I den ene er et forældrepar og to af deres sønner sigtet. Den tredje søn er ham, der er løsladt i Tyskland.

* Den ene bror er gift med en kvinde. Hun er sammen med sin storesøster også sigtet i sagen. Storesøsteren er gift med en mand, som også er sigtet i samme del af sagen.

* Lillesøsteren er gift med en mand, som er sigtet i den anden del af sagen, hvor seks personer sidder fængslet.

* Ud over ægtemanden er tre af hans søskende, en ægtefælle og en søn af en af de sigtede fængslet.

* Vi ved foreløbig, at de to brødre er mistænkt for at planlægge bombesprængning i Danmark eller Tyskland, og at de øvrige sigtede i denne del af sagen er sigtet for på forskellig vis at ville medvirke.

* I den anden sag kender vi ikke sigtelsen. Vi ved kun, at der er rejst sigtelse efter straffelovens kapitel 13, som drejer sig om "forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, forfatningen med videre".

Kilder: Ritzau, DR, BT og PET.