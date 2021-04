OVERBLIK: Sigtede i terrorsag er i familie på kryds og tværs

I weekenden den 6. og 7. februar slog Midt- og Vestsjællands Politi i en stor aktion til mod flere adresser på Sjælland - med fokus i Holbæk og Gentofte. 13 personer er varetægtsfængslet. Få overblik over de sigtede her.

* I Holbæk-delen er to brødre sigtet for at planlægge terror i Danmark eller Tyskland ved at bringe en eller flere bomber til sprængning.

* Derudover er deres forældre, den ene brors hustru og hendes søster samt dennes mand sigtet for at bistå brødrene i deres planer.

* De sigtede i denne del af sagen har tilhørsforhold til to adresser i Holbæk.

* En tredje bror har været anholdt i Tyskland, men han er løsladt igen, men efterforskes fortsat.

* I den anden del af sagen er seks personer sigtet. De har tilhørsforhold til Gentofte. Bindeleddet mellem de to dele er en kvinde, som er lillesøster til de terrorsigtede brødre.

* Hun er sammen med sin mand, hans to brødre, hans storesøster og dennes søn sigtet for at have medvirket til de terrorplaner, som er omtalt i Holbæk-delen.

* I sigtelsen mod de seks i Gentofte-delen står der, at terrorplanerne drejede sig om at begå manddrab ved brug af bomber og skydevåben.

Kilder: Ritzau, DR, BT og PET.