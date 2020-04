OVERBLIK: Se nogle af de seneste års aprilsnarre her

1. april 2011 havde TV2's Go' Morgen Danmark besøg af realitystjernen Sidney Lee, som afslørede, at han i virkeligheden hedder Michael Brødsgaard og læser psykologi.

Traditionelt set opfinder medierne denne dag nemlig historier for at narre læsere, seere og lyttere.

Men at Sydney Lee i virkeligheden hed Michael Brødsgaard og havde spillet skuespil i forbindelse med en opgave på psykologistudiet, var altså en aprilsnar.

* Storebæltsbroen tæt på salg til Goldman Sachs.

1. april 2014 kunne Ekstra Bladet berette, at Storebæltsbroen var på vej til at blive solgt til amerikanske Goldman Sachs, der da netop havde købt en bid af Dong Energy.

Finansministeriet forberedte blandt andet salget ved at sætte priserne betydeligt op, lød det i aprilsnarren.

* Betal for din vægt:

Ifølge Berlingskes aprilsnar i 2016 måtte den samlede vægt af passageren, håndbagagen og kufferten højst være 105 kilo.

Hvert kilo ville koste ekstra, uanset om det var i kufferten eller sad på sidebenene, lød det.

* Bombe under Superligaen:

B.T.'s aprilsnar i 2017 var lidt af en bombe under Superligaen. Her lød det, at Spillerforeningen og organisationen Lederne ville have 12 ugers tvungen forældreorlov per barn, spillerne fik.

* Egtvedpigen var en mand:

Vejle Amts Folkeblad havde i 2019 en af de mere opsigtsvækkende aprilsnarre. Her kunne man læse, at Egtvedpigen ifølge ny forskning i virkeligheden var en mand.

* Folkemødet skulle rykkes til Lindholm:

I Berlingske kunne man 1. april 2019 læse, at det årlige folkemøde på Bornholm skulle flyttes. I fremtiden skulle det i stedet afholdes på øen Lindholm, der da stod til at skulle huse et udrejsecenter.

* Chokolade-whopper og Coca-Cola med avocado-smag:

I 2018 kunne Burger King og Coca-Cola lancere nye produkter, som dog var aprilsnarre. Burger King udvidede sortimentet med en chokolade-whopper, og Coca-Cola ville lancere tre nye smagsvarianter: avocado, surdej og trækul.