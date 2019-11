OVERBLIK: Se andre sager om støtte til Islamisk Stat

Flere andre er i seneste år blevet dømt eller tiltalt for forskellige paragraffer om terror på grund af deres støtte eller forbindelse til Islamisk Stat. Her er nogle af sagerne:

* Dronesagen: Tre mænd er i en nævningesag i Københavns Byret tiltalt for at have sendt droner, kameraer og andet avanceret udstyr til Islamisk Stat. De nægter sig skyldige. Afgørelsen ventes sidst i november.

* Forgæves rejse mod Syrien: Fire unge, mændene Mohammed Fateh og Yahya Nouioua og kvinderne Marwa Resthin samt Al-Amira Hiba Al-Mansi, blev i marts i år af Østre Landsret dømt for at have forsøgt at fremme Islamisk Stats aktiviteter. Ingen af dem nåede dog over grænsen fra Tyrkiet og ind i Syrien. Tre af de dømte blev udvist, og to af disse fik også frataget deres danske statsborgerskab.

* Ni måneders ophold hos Islamisk Stat førte i november 2018 i Østre Landsret til, at dansk-algerieren Anis Laraba, mistede sit danske statsborgerskab. Han var som gymnasieelev taget til Syrien.

* Dansk-tuneser beholdt sit danske pas: Adam Johansen blev af Østre Landsret i april 2018 idømt fængsel i fire år efter at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Opholdet varede i fem måneder.

* Den finske statsborger Joel Nur blev i marts 2018 af Retten i Esbjerg idømt fire år og udvist for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

* Tuneseren Hafed Matoussi blev af Vestre Landsret i marts 2018 udvist og idømt fængsel i tre år efter to ugers ophold hos Islamisk Stat.

* Den tyrkiske statsborger Vedat Sariboga blev af Retten i Glostrup i februar 2018 udvist og idømt fængsel i fem år for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat.

* Alexander Bak, der også er algerier, undgik at blive frakendt sit danske statsborgerskab, da han og Ali Malik i december 2017 blev dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Opholdet varede i 18 dage. De rejste hjem, da den ene havde fået mellemørebetændelse.

* Den tidligere pizzabager Enes Cifti blev af Højesteret i november 2017 frakendt sit danske statsborgerskab, fordi han to gange rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, ligesom han forsøgte at støtte IS med penge. Han er også tyrkisk statsborger.