OVERBLIK: Sagerne mod Per Zeidler

Århus Stiftstidende afslører i november 2017, at Zeidler flere gange har arrangeret gangbangs i et forsamlingshus ved Vejle.

Per Zeidler blev i 2019 dømt for rufferi ved Retten i Randers. Mandag står han ved Retten i Aalborg igen tiltalt for rufferi.

* Sagen kommer 16. maj 2019 for Retten i Randers. Her erkender de, at have arrangeret 73 gangbangs flere steder i landet.

* De idømmes hver seks måneders betinget fængsel for rufferi. Deres fortjeneste på 200.000 kroner konfiskeres.

* I september 2020 bliver den 57-årige ekspolitiker igen tiltalt for rufferi. Ifølge tiltalen har han tjent godt og vel 50.000 kroner på at arrangere en række gangbangs i Nordjylland.

* Mandag indledes den nye sag ved Retten i Aalborg. Per Zeidler erkender, at han har arrangeret gangbangs, men afviser at have tjent penge på orgierne. Han nægter sig derfor skyldig i rufferi.

* Rufferiparagraffen i straffeloven lyder: Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil fire år.

Kilde: Ritzau, anklageskriftet, straffeloven.