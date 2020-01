OVERBLIK: Sager om svindel med offentlige midler pibler frem

Onsdag kan Berlingske berette om to yderligere sager, hvor offentligt ansatte er mistænkt for at have svindlet med offentlige midler.

Sagerne er de seneste i en række sager med mistanke eller dom for svindel med offentlige kroner. Her kan du få et overblik over nogle af dem:

* Britta Nielsen:

Den tidligere ansatte i Socialstyrelsen Britta Nielsen blev i efteråret 2018 mistænkt for underslæb mod styrelsen. Hun blev siden sigtet for over en årrække at have svindlet med 111 millioner kroner, som hun har overført til sig selv.

Retssagen pågår, og der forventes dom i februar i år.

* Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:

I december 2019 kom to sager fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse frem.

I den ene viste Rigsrevisionens arbejde, at medarbejdere i årevis kunne bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding. To medarbejdere blev sigtet for svindel.

I den anden er der tale om bestikkelse. To civilt ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet tiltalt for at have modtaget bestikkelse for 1,8 millioner kroner.

Desuden er to selvstændigt erhvervsdrivende og en tidligere ansat hos en entreprenørvirksomhed tiltalt.

* Statens Serum Institut:

Direktøren for Statens Serum Institut, Mads Melbye, blev i december 2019 fritaget for tjeneste grundet mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet havde to sager rejst spørgsmål om ledende medarbejderes sammenblanding af privatøkonomiske og forskningsmæssige interesser.

Sagen undersøges i øjeblikket af en kommission og Kammeradvokaten.

* Sygehus Lillebælt:

Sygehus Lillebælt har politianmeldt en tidligere betroet medarbejder på grund af mistanke om svindel for et beløb mellem 1 og 1,5 millioner kroner.

Det er endnu uvist, hvordan den formodede svindel er foregået.

* Kriminalforsorgen:

I december 2019 blev daværende institutionschef for Storstrøm Fængsel, Michael Fønss Gjørup, ligeledes fritaget for tjeneste.

Det skyldes "mulige uregelmæssigheder" i Kriminalforsorgens indløbspraksis.

Undersøgelserne af sagen er endnu ikke færdige.

* Skattevæsnet:

Berlingske kan berette, at Rigsrevisionen undersøger to sager fra skattevæsnet. I begge sager er en ansat blevet bortvist og politianmeldt.

Den ene sag er fra 2015, hvor en ansat har misbrugt sin systemadgang til uretmæssigt at udbetale til en tredjeperson. Der er tale om beløb i omegnen af tre millioner kroner. Siden er der faldet dom i en erstatningssag.

Den anden er fra 2017 og handler om en ansat ved det daværende Skat Motor, som har sat nogle prisafsættelser for lavt. Derfor er der sket en manglende afbetaling for omkring en millioner kroner.

* Udbyttesag:

En del af komplekset om svindel med udbytteskat indeholder en dom til en af de ansatte i Skats daværende kontor for udbytteskat. I 2018 fik han fem års fængsel ved Østre Landsret.

Udover den ansatte blev en anden person idømt fire år og seks måneders fængsel i sagen.

Den tidligere Skat-ansatte udbetalte ifølge dommen 37,4 millioner kroner uretmæssigt til sin ven - og fik to millioner kroner af vennen for tjenesten.

Den dømte tidligere Skat-ansatte han ønsket at få sagen for Højesteret. Han har dog ikke ønsket at vidne for den kommission, der undersøger udbytteskandalen.

Kilde: Berlingske og Ritzau.