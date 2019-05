OVERBLIK: Sagen om fejl i undersøgelse for brystkræft

Tusindvis af kvinders journaler er blevet gennemgået af Ringsted Sygehus for at tjekke, om kvinderne kan have fået en mangelfuld undersøgelse for brystkræft.

Få her et overblik over forløbet i sagen.

* 12. december 2018 oplyser Region Sjælland, at der har været udført mangelfulde undersøgelser for brystkræft over fire år fra 2013 til 2017. Undersøgelserne har ikke levet op til de krav, kvinderne har til en undersøgelse.