OVERBLIK: Sådan vil regeringen hjælpe virksomheder

Du kan se, hvilke fire håndtag, regeringen har hevet i her:

1) Refusion fra dag ét.

Regeringen lægger op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes. Det betyder, at der er refusion fra første dag en medarbejder sendes i karantæne eller er syg af coronavirus.

2) To nye garantiordninger.

Den ene garantiordning er målrettet store virksomheder. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne. Der afsættes en milliard kroner fra staten til garantierne.

3) Adgang til lån fra banker og institutter.

Erhvervsministeren har besluttet at give banker og institutter bedre mulighed for at låne penge ud. Det sker konkret ved at frigive den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer.

Det er groft sagt nogle penge, som bankerne er pålagt at lægge til side til dårlige tider. At de penge frigives, giver bankerne og institutterne mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån.

4) Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode. Medarbejderne kan så til gengæld få supplerende dagpenge.

Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel. Det skal sikre, at virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen. Dermed kan man undgå afskedigelser af medarbejdere.

Kilde: Finansministeriet.