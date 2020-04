OVERBLIK: Sådan vil regeringen genåbne Danmark

Mette Frederiksen kalder det "den første forsigtige fase" i en genåbning, som bliver aktiveret 15. april, hvis udviklingen i coronapandemien fortsætter som hidtil.

Her følger tiltagene og de forskellige faser, som regeringen planlægger:

* I "den første fase" kan de mindste komme i vuggestue, børnehaver, fritidsinstitution og skole. Det drejer sig om skoleelever fra 0. til 5. klasse.

Børn og voksne skal være så meget ude, som det kan lade sig gøre. De skal holde afstand, der skal gøres rent, og er man syg, skal man blive hjemme.

* Privatansatte kan i et vist omfang møde på arbejde igen, forudsat at det foregår sundhedsfagligt forsvarligt.

* Gymnasiale uddannelser for elever på de afsluttende niveau genåbnes, for at de kan afslutte deres uddannelse til sommer. Det gælder for 3.g, 2.hf, eux-elever og ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser).

* Studerende på enkelte sundhedsfaglige videregående uddannelser, der har samfundskritiske funktioner, kan få lov til at færdiggøre deres uddannelse til sommer på uddannelsesstedet.

Fremover:

* Der vil fortsat være mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der holder lukket for at begrænse smittespredning. Det sker, for at alle dele af samfundet ikke åbner samtidig.

* Regeringen vil eksempelvis forlænge lukningen af caféer, barer, restauranter, frisører og massører i fire uger frem til 10. maj.

Hvornår disse skal åbnes igen, vil regeringen se nærmere på i den "næste fase" af genåbningen af Danmark.

* Den forlængede nedlukning gælder også storcentre, overdækkede arkader, natklubber og vandpibecaféer, for at nævne nogle.

* Kirker, biblioteker og foreninger skal ligeledes fortsat være lukket.

* Afgangseksamener i folkeskolen er aflyst. Og elever i folkeskolen fra 6. klasse og opefter skal fortsat gå i skole hjemme foreløbigt frem til 10. maj. Det gælder også for efterskoler og frie fagskoler.

* Ungdomsuddannelserne holdes fortsat fysisk lukket.

* De videregående uddannelser vil også blive ved med at holde fysisk lukket.

* Forbuddet mod større forsamlinger vil regeringen udstrække, så det gælder indtil 31. august 2020. Det dækker over festivaler, markeder med videre.

* Der vil ligeledes fortsat være forbud mod at forsamles flere end 10 personer i offentligheden.

* Grænserne vil være lukkede for nu for alle udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Det gælder ikke for udlændinge, der har opholdstilladelse eller arbejde i Danmark.

* Udenrigsministeriets rejsevejledninger forlænges for nu, således at danskere frarådes unødvendige rejser i alle lande i verden.