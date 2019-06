OVERBLIK: Sådan vil de røde partier finansiere økonomien

Her følger nogle af buddene på, hvordan partierne vil finansiere fremtidens velfærd:

- Hårdere regulering af de højest lønnede, så for eksempel lønninger over ti millioner kroner i store selskaber ikke skal kunne trækkes fra virksomhedsoverskuddet.

- Arveafgiften skal målrettes meget store arvesummer. Det skattefrie bundfradrag hæves fra 289.000 kroner til 500.000 kroner. Arv over tre millioner kroner skal beskattes med 30 procent.

- Højere skat på store formueindkomster. Blandt andet skal topskatterabatten for kapitalindkomst afskaffes, og skattelettelser på høje aktieindkomster skal tilbagerulles.

- Der skal være en europæisk bund under selskabsskatten i EU-landene. Danmark skal stå i spidsen for en model, der har til formål at beskatte store digitale selskaber med meget lav eller ingen selskabsskattebetaling.

* SF.

- Formueskat skal indføres på 0,5 procent af al nettoformue, der overstiger fem millioner kroner, herunder ejerboliger og andelsboliger.

- Topskatteydere skal betale samme indkomstskat af renteindtægter og aktieudbytter som af arbejdsløn.

- Der skal være en ekstra arveafgift på 15 procent på arv over to millioner kroner. Arv på under en halv million kroner fritages til gengæld for afgift.

- Der skal indføres en reklameskat for techgiganter. Den skal være på tre procent af salgsværdien på al slags reklame.

- Staten skal bruge færre penge på dyre konsulentrapporter, for eksempel fra statens primære advokat, Kammeradvokaten.

* Enhedslisten.

- En millionærskat indføres, således at personer med en indkomst på over en million kroner årligt skal betale fem procent i millionærskat.

- Der skal være en formueskat på en procent af formuer over tre millioner kroner.

- Fradraget for arbejdsmarkedsbidraget i topskatten skal fjernes, således at personerne med de højeste lønninger skal bidrage mere.

- Jobfradraget skal rettes mod personer med de laveste lønninger. Derfor skal ordningen kun gives til personer, der har indkomster under 300.000 kroner om året.

- Skattelettelser på selskabsskat fra 2013 skal tilbagerulles, sådan at selskabsskatten hæves fra 22 til 25 procent.

De Radikale:

- Det økonomiske råderum skal øges. Det skal blandt andet ske ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, både sygeplejersker, sosu-assistenter og ingeniører. Beløbsgrænsen skal sænkes fra 427.000 kroner til 325.000 kroner i årlig indkomst for at komme til Danmark.

- Skatten på arbejde skal lettes for alle for at skabe øget vækst og nye arbejdspladser.

- Den grønne check skal afskaffes. Den har siden 2010 kompenseret borgere med lave indkomster for blandt andet grønne afgifter.

- Seniorjobordningen skal afskaffes.