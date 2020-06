OVERBLIK: Sådan var forløbet med omstridte respiratorer

Både forsvarsministeren og sundhedsministeren risikerer fredag en næse for deres rolle i sag om respiratorer.

I maj fik udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en næse i sagen om, at Danmark sendte gamle respiratorer som hjælp til coronaplagede Italien.

Fredag risikerer både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) en næse i sagen.

Få et overblik over sagen her:

* I løbet af marts begynder en række partier i Folketinget, blandt andre De Radikale, at spørge til, om Danmark kan sende hjælp til Italien i form af eksempelvis læger eller udstyr.

I samme måned arbejder Forsvaret med at sende sine respiratorer til det danske sundhedsvæsen. Her i blandt ældre Weinmann-respiratorer.

Tilbagemeldingen fra sygehusene er, at respiratorerne ikke kan bruges til at behandle corona-patienter, men kan bruges under kort transport.

* 2. april anmoder Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen om at undersøge, om man kan bidrage med noget hjælp til udlandet.

Der bliver indsamlet information om respiratorer, der er udlånt til sundhedsvæsnet.

* 8. april: Internt i Forsvarsministeriet diskuteres det, at respiratorerne ikke kan bruges. Der skrives i en mail: "Udenrigsministeriet tænker formentlig kun i signalværdi og for dem er en respirator - en respirator".

Samme dag udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at der vil blive givet "en solid håndsrækning" til Italien blandt andet i form af respiratorer.

* I de efterfølgende dage advarer Forsvaret flere gange om, at respiratorerne ikke kan bruges til behandling af coronapatienter.

Samtidig bliver en passage i et udkast til et svar til DR, hvor det fremgår, at respiratorerne ikke kan bruges, fjernet i Forsvarsministeriet.

* 12. april: Udenrigsministeriet bliver - ifølge sig selv - her opmærksom på, at respiratorerne ikke kan bruges.

* 15. april: Der gøres klar til, at Weinmann-respiratorer kan sendes til Italien med kort varsel.

* 30. april: Italien takker nej til tilbuddet.

* 16. maj: Italien takker ja til nyt tilbud om respiratorer, denne gang nyere og mere brugbare.

* 20. maj: Udenrigsminister Jeppe Kofod får en næse på et samråd for, at Danmark tilbud ubrugelige respiratorer til Italien.

- Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at respiratorerne ikke var Covid-19-egnede, for så havde jeg udtrykt mig anderledes, sagde Jeppe Kofod her.

Kilder: Forsvarets redegørelse, Ritzau.