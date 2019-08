OVERBLIK: Sådan vælges Venstres formand og næstformand

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen valgte lørdag formiddag at trække sig fra posterne som henholdsvis formand og næstformand i Venstre.

Næste skridt for partiet bliver at vælge en ny politisk ledelse. Det vil ske på et ekstraordinært landsmøde 21. september i Herning.

Her følger et overblik over processen.

* De omkring 850 delegerede til Venstres landsmøde bestemmer, hvem der skal være formand og næstformand i partiet.

* Det præcise tal af delegerede er blandt andet afhængig af antallet af medlemmer i de enkelte vælgerforeninger i Venstre.

* Oprindeligt var det planen, at der skulle stemmes om formandskabet ved et landsmøde i november.

* Lørdag annoncerede Venstre dog, at der ville blive et ekstraordinært landsmøde 21. september, hvor det eneste punkt på dagsordenen vil være valget af formand og næstformand.

* Landsmødet afholdes hvert år - typisk i oktober eller november - og er partiets øverste myndighed.

* I alt 850 delegerede ved landsmødet stemmer om forslag og vælger formanden og næstformanden.

* Hver delegeret har én stemme, hvor der skal simpelt flertal til at vælge formanden. Derfor kræver det 426 stemmer at blive valgt som ny formand for Venstre, hvis der er 850 stemmer i alt.

* De delegerede kommer blandt andet fra vælgerforeninger, kredsbestyrelser, hovedbestyrelsen og politikere fra både lands-, kommunal- og EU-politik.

* Ved landsmødet har delegerede både tale- og stemmeret.

* Landsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen.

Kilde: Venstre.