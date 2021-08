OVERBLIK: Sådan stiller partierne sig til lovindgreb

Et sådan indgreb kræver et simpelt flertal - på 90 mandater - i Folketinget. Men det er, hvis lovforslaget skal gennem den normale lovgivningsproces.

Regeringen vil afslutte sygeplejerskernes strejke ved at lave et lovindgreb. Lovindgrebet vil gøre det mæglingsforslag fra forligsmanden, som sygeplejerskerne afviste, til lov.

Hvis det skal hastebehandles, som lovindgrebet i lærerkonflikten eksempelvis blev, kræver det, at tre fjerdedele af Folketinget giver dispensation. Det svarer til 135 mandater.

Her er de partier, der allerede har erklæret, hvordan de stiller sig i forhold til lovindgrebet, som foreslået af regeringen:

* Socialdemokratiet(49): For

Det er den socialdemokratiske regering, der foreslår både lovindgreb og hastebehandling heraf.

* Venstre(39): Ukendt.

* Dansk Folkeparti(16): Imod.

Dansk Folkeparti vil stemme imod både lovindgreb og en hastebehandling i Folketinget.

* SF(15): Imod.

Gruppeformand Jacob Mark har oplyst, at SF vil stemme imod lovindgrebet, men at partiet vil stemme for en hastebehandling.

* Radikale(14): For.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa oplyser, at partiet har tænkt sig at stemme for lovindgrebet.

* Enhedslisten(13): Imod.

Ifølge politisk ordfører Mai Villadsen vil Enhedslisten stemme imod det lovindgreb, som regeringen vil fremsætte i Folketinget.

* Konservative(12): Ukendt.

* Nye Borgerlige(4):

Partiets forhandler på området, Lars Boje Mathiesen, oplyser, at partiet vil stemme for både lovindgreb og hastebehandling.

* Liberal Alliance(3): For

Liberal Alliance stemmer for både lovforslag og hastebehandling, oplyser Ole Birk Olesen.

* Frie Grønne(3): Imod.

Sikandar Siddique har på forhånd annonceret, at de tre løsgængere, der udgør Frie Grønne, agter at stemme imod et lovforslag og imod en hastebehandling.

* Alternativet(1): Imod.

Alternativets Torsten Gejl stemmer imod lovindgrebet og en hastebehandling, oplyser han.

Kilde: Partierne selv.