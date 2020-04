Daginstitutioner skal undgå, at børnene bliver afleveret af deres forældre samtidig - det kan de ved at indføre intervaller, skriver Sundhedsstyrelsen i en ny anbefaling. (Arkivfoto)

OVERBLIK: Sådan skal daginstitutioner undgå coronasmitte

For at hindre smitte med coronavirus skal børnehaver og vuggestuer skrue op for håndvask og rengøring.