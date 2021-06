OVERBLIK: Sådan siger partilederne farvel til Schlüter

Over hele landet markerer lederne for Folketingets partier lørdag grundlovsdag. Det er samtidig en lejlighed til at sige farvel til tidligere statsminister Poul Schlüter, der bisættes fra Holmens Kirke i København på grundlovsdag.

Her er et overblik over, hvordan partilederne mindes Poul Schlüter:

* Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen:

- Schlüter er et forbillede for det borgerlige Danmark. Også for mig både politisk og menneskeligt. Som barn var han først og fremmest min fars gode kollega. En hyggelig voksen, der kom i vores hus, og som fiskede sammen med mig ved Marienborg. Men han var også statsministeren, der fik Danmark på ret kurs. Han var et menneske, der aldrig følte sig hævet over andre. Han var generøs over for dem, som han mødte, med både sin tid, sin viden og sin gode humoristiske sans. Han gjorde en forskel for Danmark, og satte sine aftryk på vores land. Vi vil ære hans minde, og det er kun passende, at han bisættes lige netop i dag på grundlovsdag.