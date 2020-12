OVERBLIK: Sådan ser den nye granskningskommission ud

Det skal ske via en nyopfunden granskningskommission. Den ligner en undersøgelseskommission med dommere og vidnepligt, men ligger under Folketinget.

Folketinget har længe været enig om, at forløbet omkring aflivning af alle mink i Danmark skal undersøges til bunds.

Få et overblik over den nye, parlamentarisk kontrol her:

* Der bliver oprettet et granskningsudvalg i Folketinget med et medlem fra hvert parti.

Udvalgets opgave bliver "at undersøge sager, der påkalder sig kritisk opmærksomhed i offentligheden og/eller Folketinget."

* Et mindretal i Folketinget på 60 mandater kan igangsætte en forundersøgelse i form af lukkede samråd med ministre, der skal møde for granskningsudvalget.

Efter det kan udvalget indstille til en egentlig undersøgelse, hvis 60 mandater ønsker det. En egentlig undersøgelse skal vedtages af et flertal i Folketinget.

* Udvalget kan indstille til de kendte former for undersøgelser, som er en advokatundersøgelse, en faglig ekspertredegørelse, som Irak-kommissionen endte med, eller en undersøgelseskommission som eksempelvis Instrukskommissionen.

Udvalget kan også indstille til den nye form for undersøgelse, en granskningskommission.

* En granskningskommission vil arbejde som en undersøgelseskommission, der ledes af en dommer, hvor der er vidnepligt og vidner har pligt til at svare sandt.

Modsat en undersøgelseskommission vil en granskningskommission dog ligge under Folketinget og ikke Justitsministeriet.

Folketinget vil skulle udarbejde et kommissorium. Det skal være så begrænset, at undersøgelsen kan afsluttes inden for 12 måneder.

Resultaterne skal leveres til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

* Som ved tidligere dommerundersøgelser og undersøgelseskommissioner er det herefter Folketinget, der beslutter, om der skal indledes en rigsretssag mod en minister.

* I aftalen har partierne forpligtiget sig til at nedsætte en granskningskommission af minksagen. Og kommissoriet for denne er mandag på plads.