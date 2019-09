OVERBLIK: Sådan reagerer partier og organisationer på aftale

Den byder på et løft af udgifterne til service i 2020 - der dækker den nære velfærd - på 1,7 milliarder kroner. Desuden afskaffes tidligere besluttede besparelser på 0,5 milliarder kroner.

Samtidig løftes anlægsbudgettet - de penge, kommunerne må bruge på byggeri og vedligeholdelse - med 1,5 milliarder kroner.

Her er reaktioner på aftalen:

* Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer:

- Det er positivt, at kommunerne får flere penge. Men vi er bekymrede for, at ikke-øremærkede penge suser forbi handicapområdet.

- Kommunerne har brugt handicapområdet som hovedargument for at få flere penge. Jeg forventer, at kommunerne nu leverer og stopper uværdige besparelser.

* Mona Striib, forbundsformand for FOA:

- For første gang i mange år kan velfærden få et reelt løft. Det er så vigtigt, at effektiviseringsprogrammet nu endelig er lagt i graven - det er det, der gør forskellen, og det er det, vi i FOA har arbejdet for i flere år.

- Forhåbentlig betyder aftalen, at ældre og børn fra næste år vil opleve en forbedret service.

* Elisa Rimpler, formand for Bupl:

- Vi vil gerne rose regeringen for at leve op til løftet om at dække demografien, så kommunerne ikke skal spare på børneområdet, når børnetallet stiger. Nu har vi en aftale, der betyder, at der kan sættes en prop i besparelserne på børneområdet.

* Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig:

- Det er godt og helt nødvendigt, at grønthøsteren (tvungne årlige besparelser, red.) er kørt i garage.

- Det har lagt et helt urimeligt pres på de ansattes arbejdsmiljø og gør det svært at levere den kvalitet i arbejdet, som de ansatte ønsker at levere, og som borgerne forventer.

* Sophie Løhde, gruppenæstformand i Venstre:

- Endnu et velfærdsbluff fra S-regeringen. Der er intet løft til velfærden i kommunerne - kun dækning af demografi og uundgåelige merudgifter. Stik modsat af hvad S lovede i valgkampen.

* Christian Raabjerg Madsen, finansordfører i Socialdemokratiet:

- Igen styrker vi velfærden. I onsdags sikrede vi med regionerne flere penge til bedre behandling på sygehusene. I dag løfter vi velfærden i børnehaver, skoler og på plejehjem sammen med kommunerne. Stolt af at være Socialdemokrat.

* René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti:

- Finansministeren har haft et fantastisk mandat, så vi havde troet, at man havde leveret kraftigt på løfterne om at styrke velfærden.

- Det gør man ikke med denne aftale. Den dækker kun, at der kommer flere ældre og flere børn.

* Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri:

- De snærende bånd på kommunerne er ikke væk, men de er løsnet, og det giver mulighed for at rette op på alt fra huller i vejene til at bygge nye skoler eller andre ting, der halter.

- Der er fra regeringens side blevet lyttet til kommunernes ønske om en højere anlægsramme, og det kan vi kun rose.