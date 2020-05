OVERBLIK: Sådan opstod sag om formodet seriemorder

En 28-årig mand er tiltalt for at have dræbt tre ældre mennesker fra samme bebyggelse. De menes alle at være blevet kvalt.

Anklager og forsvarer kommer onsdag med deres afsluttende bemærkninger under proceduren i en sag om tre drab på Østerbro i København.

Læs her om sagens forløb:

* 8. marts 2009 finder en beboer i bebyggelsen på Vangehusvej 1 på Østerbro i København den 81-årige Inez Hasselblad død. Hasselblad befinder sig i en lænestol i sin lejlighed.

* Politiet antager til at begynde med, at der er tale om en faldulykke. Men kvindens datter undrer sig over, hvor morens dankort, pas og nøgler er. Siden viser det sig, at dankortet er blevet misbrugt.

* Politiet undersøger efter henvendelse fra datteren brugen af dankortet, og 9. marts anholdes en mistænkt - den i dag 28-årige mand.

* I efterforskningen af sagen inddrager politiet to andre dødsfald, som er sket i bebyggelsen. 2. marts døde Peter Jensen Olsen, og 5. februar døde Eva Karin Regina Hoffmeister. Begge var i starten af 80'erne.

* Politiet havde i første omgang vurderet, at de to ældre var afgået ved døden på naturlig vis. Da dødsfaldene bliver undersøgt nærmere, viser det sig, at også Hoffmeisters betalingskort er blevet misbrugt.

* Hun er blevet kremeret, så liget kan ikke obduceres. Men Peter Jensen Olsen bliver obduceret, og her fremgår det blandt andet, at han har brud på knogler i halsen, som er tegn på kværkning.

* Den mistænkte mand bliver sigtet for at have dræbt Hoffmeister og Olsen.

* I december 2019 bliver efterforskningen af sagen afsluttet, og anklagemyndigheden rejser tiltale mod manden.

* Retssagen bliver indledt 4. marts 2020 og skulle have været afsluttet i maj, men er blevet forsinket på grund af coronasituationen. Dommen ventes nu i slutningen af juni eller begyndelsen af juli.

* Den mistænkte nægter sig skyldig i drab, men har erkendt at have misbrugt sine ofres betalingskort, hvilket han også er tiltalt for.

* Han er tidligere dømt for kriminalitet. Han blev i 2011 af både Københavns Byret og Østre Landsret idømt forvaring - altså indespærring på ubestemt tid - for voldtægt og drabsforsøg.

* Men i 2012 valgte Højesteret at ændre det til en fængselsstraf på syv år. Den dømte var nemlig kun 17 år på gerningstidspunktet, og det talte imod en forvaringsdom, mente Højesteret.

Kilder: Anklagemyndigheden, Ritzau.