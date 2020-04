OVERBLIK: Sådan kan genåbning påvirke smittespredningen

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen varslede tirsdag, at man er klar til at genåbne flere dele af Danmark end først planlagt, da smitten med coronavirus udvikler sig bedre end forventet.

Folketinget er nu ved at forhandle, hvilke dele man kan åbne.

Inden regeringen besluttede at genåbne dele af landet, bad den Statens Serum Institut beregne, hvad en åbning af forskellige dele af Danmark kunne betyde for smitten og antallet af indlæggelser på sygehusene.

Modellerne viser, at smitten stiger, jo mere man åbner. Men uanset hvor meget man åbner, er det mest afgørende i forhold til smitten, om befolkningen bliver ved med at holde afstand til hinanden.

Nedenfor er et overblik over de scenarier for en genåbning, der blev regnet på.

Tirsdag sagde Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, at smittetrykket - hvor mange en smittet person selv smitter - er faldet til 0,6.

Udgangspunktet i nedenstående beregninger fra instituttet er dog, at smittetrykket ligger på 1,00, når en genåbning begynder.

Derfor kan tallene ikke bruges direkte, men de kan give en indikation af, hvad det betyder for smittetrykket, når man åbner dele af samfundet.

* Scenarie 1:

- Tiltag: Åbne for daginstitutioner og skoler for 0.-3. klasse og 9.-10. klasse samt afgangselever på gymnasier og erhvervsskoler.

Virksomheder kan lade ansatte være på jobbet, hvis der er mulighed for god afstand og hygiejne, men der opfordres til at arbejde hjemme, hvor det er muligt.

- Smittetryk: Stiger til 1,23 fra 1,00. Behov for 682 almindelige sengepladser (interval mellem 217 og 1947) og 277 intensivpladser (104-653).

* Scenarie 2:

- Tiltag: Alt i scenarie 1. Derudover åbning af restauranter og caféer og liberale erhverv som frisører og fysioterapeuter.

Offentligt ansatte må møde på arbejde de steder, hvor det er nødvendigt at være fysisk til stede.

- Smittetryk: Stiger til 1,36 fra 1,00. Behov for 750 sengepladser (interval mellem 124 og 2980) og 327 intensivpladser (81-977).

* Scenarie 3:

- Tiltag: Alt i scenarie 1 og 2. Derudover hæves forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer til 50 personer.

- Smittetryk: Stiger til 1,47 fra 1,00. Behov for 1024 almindelige sengepladser (interval mellem 148-3890) og 434 intensivpladser (87-1199).

* Scenarie 4:

- Tiltag: Alt i scenarie 1. Derudover åbning af 4.-5. klasse og delvis åbning for 6.-8.-klasse - for eksempel et par timer forskudt hver anden dag - dog ikke efterskoler.

- Smittetryk: Stiger til 1,33 fra 1,00. Behov for 650 sengepladser (interval mellem 254 og 2588) og 272 intensivpladser (124-801).

* Scenarie 5, som regeringen valgte at gå med:

- Tiltag: Åbne for daginstitutioner, skoler op til 5. klasse og de ældste elever på ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser samt sundhedsfaglige videregående uddannelser, der går på sidste del.

Virksomheder kan lade ansatte være på jobbet, hvis der er mulighed for god afstand og hygiejne, men der opfordres til at arbejde hjemme, hvor det er muligt.

- Smittetryk: Stiger til 1,23 fra 1,0. Behov for 649 sengepladser (interval mellem 254 og 2314) og 264 intensivpladser (124-735).

Kilde: Statens Serum Institut.