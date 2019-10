OVERBLIK: Sådan har svindelsagen mod Britta Nielsen udviklet sig

Her er et overblik over sagen:

Torsdag begynder sagen mod Britta Nielsen, der er tiltalt for at have svindlet for omkring 117 millioner kroner over 25 år.

* 9. oktober 2018 får offentligheden besked om mistanken om svindel. Daværende børne- og socialminister Mai Mercado (K) er dybt rystet.

Da lyder det, at undersøgelser indikerer, at en "betroet medarbejder" fra 2002 til 2018 har svindlet for 111 millioner kroner. Den mistænkte, Britta Nielsen, er på fri fod og internationalt efterlyst.

* 30. oktober bliver Britta Nielsens 38-årige søn anholdt i Johannesburgs internationale lufthavn i Sydafrika. Han er sigtet for groft hæleri til 3,6 millioner kroner.

* 5. november anholdes Britta Nielsen i en lejlighed i Johannesburg. Hun og sønnen udleveres til Danmark.

* 10. november bliver mor og søn varetægtsfængslet frem til 4. december i København. Siden er fængslingen forlænget flere gange. Sønnen nægter sig skyldig, mens Britta Nielsen endnu har ikke meldt noget ud.

* Britta Nielsens to døtre er ligesom sønnen sigtet for groft hæleri ved at have brugt af de penge, som deres mor angiveligt har svindlet sig til. Politi og anklagemyndighed har dog ikke krævet døtrene varetægtsfængslet.

* 29. januar 2019 kommer det frem, at Britta Nielsens svigersøn også er sigtet i sagen.

* 1. marts offentliggøres to eksterne undersøgelser. Det forsvundne beløb hæves til 120,6 millioner kroner, men det kan ikke udelukkes, at det er større.

Anklagemyndigheden ønsker ikke at komme nærmere ind på forskellen på godt tre millioner kroner mellem det forsvundne beløb og det beløb, som Britta Nielsen er tiltalt for. Ifølge anklagemyndigheden kan der føres bevis ved domstolene for de 117 millioner kroner.

* 24. maj tiltales Britta Nielsen af Bagmandspolitiet for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk. Hun tiltales for at have svindlet for 117 millioner kroner, som hun har overført fra Socialstyrelsens satspuljemidler til egne konti.

Ifølge anklageskriftet overførte den 64-årige kvinde offentlige tilskudsmidler til sig selv over 300 gange. Det skete fra 1993 til 2018.

* 24. oktober tager Københavns Byret hul på retssagen mod Britta Nielsen. Der er sat ni dage af til sagen. Sidste planlagte dag er 29. november.

Kilder: Ritzau, Børne- og Socialministeriet, PwC og Kammeradvokaten.