OVERBLIK: Sådan gik et år med coronavirus

Coronavirus var for alvor kommet til Danmark.

Torsdag er det præcist et år siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) stillede sig op på pressemødet i Spejlsalen og annoncerede en omfattende nedlukning af det danske samfund.

Sidenhen er Danmark både blevet åbnet, lukket og delvist åbnet igen.

Læs dig ind på de vigtigste begivenheder her:

* 27. februar: Den første dansker bliver testet positiv for covid-19.

* 11. marts: Mette Frederiksen meddeler på pressemøde, at store dele af Danmark lukkes i foreløbig to uger.

* 14. marts: Danmark lukker grænserne midlertidigt. Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser til hele verden. Den første dansker smittet med covid-19 dør denne dag.

* 17. marts: På endnu et pressemøde meddeler Mette Frederiksen, at der bliver indført forbud mod forsamlinger på mere end ti personer. Storcentre, frisører og restauranter lukker.

* 18. maj: Barer og restauranter får lov til at åbne igen for færre gæster.

* 22. august: Det bliver et krav for passagerer og personale i den offentlige transport at bære mundbind eller visir.

* 19. september: Det bliver det krav at bære mundbind på restauranter og barer.

* 26. oktober: Forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til ti personer. Det bliver også et krav at bære mundbind i supermarkeder, butikker og storcentre.

* 4. november: Regeringen meddeler på pressemøde, at alle danske minkbesætninger skal slås ned.

* 17. december: Storcentre, restauranter og caféer over hele landet lukker.

* 21. december: Frisører, kosmetologer og fritidsklubber lukker.

* 25. december: Alle butikker undtagen supermarkeder og lignende lukker, ligesom skoleelever sendes hjem.

* 26. december: Danmark modtager første doser af coronavaccine fra Pfizer/BioNTech.

* 27. december: De første danskere bliver vaccineret mod covid-19.

* 3. februar: De yngste elever kommer tilbage i skole.

* 7. februar: Der indføres krav om test og isolation ved indrejse til Danmark.

* 1. marts: Butikker og udendørs kulturinstitutioner får lov til at genåbne. Skoleelever kan vende tilbage til fysisk undervisning blandt andet på Bornholm.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Ritzau, Tænketanken Europa.