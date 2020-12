OVERBLIK: Sådan fungerer hjælpepakker under coronakrisen

Siden foråret har Folketinget løbende vedtaget, udvidet og forlænget hjælpepakker, så erhvervs- og kulturlivet kan komme helskindet gennem coronakrisen.

Mandag blev hjælpepakkerne igen forlænget, så de løber til og med 28. februar næste år.

Udmeldingen kom i forbindelse med et pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte skærpede restriktioner i 38 af Danmarks 98 kommuner.

Det betyder blandt andet, at restaurationer i de pågældende kommuner ikke må have spisende gæster, men kun servere takeaway, mens teatre og koncertsteder skal holde lukket.

Disse tiltag, som blandt andet er indført i København, Aarhus og Odense, gælder foreløbig fra 9. december til og med 3. januar næste år.

Her er info om hjælpepakkerne:

* Virksomheder og selvstændige får adgang til lønkompensationsordninger, hvis de er omfattet af disse restriktioner:

- Forbud mod at holde åbent, herunder hvis de har begrænset åbningstid eller for eksempel har forbud mod at servere alkohol. Det kan gælde på for eksempel barer og værtshuse.

- Hvis de er omfattet af forsamlingsforbuddet, grænselukninger eller lukninger i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det kan være for eksempel rejseselskaber.

* De eksisterende hjælpepakker sikrer de dele af erhvervs- og kulturlivet, som er blevet tvangsnedlukket, fuld dækning for faste omkostninger og lønkompensation, hvis de ingen omsætning har.

* Hvis en virksomhed eksempelvis har en nedgang på 50 procent i sin omsætning, kan virksomheden få dækket 60 procent af sine faste omkostninger, hvilket er for eksempel husleje, forsikringer, vand og varme.

* Selvstændige kan få adgang til kompensationsordningen, hvis de har en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent. I så fald får de kompensation for 90 procent af deres nedgang i omsætningen.

Det stiger dog til 100 procent, hvis den selvstændige har forbud mod at holde åbent og derfor ikke har nogen omsætning.

* Hvis man er leverandør til tvangsnedlukkede virksomheder, og man oplever en nedgang i sin omsætning på mindst 30 procent på grund af tvangsnedlukningerne, får leverandøren adgang til kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige.

Kilde: Erhvervsministeriet.