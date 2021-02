OVERBLIK: Sådan forhalede politiet sag om aktindsigt

Afslaget begrundes med, at Folketinget har besluttet at undersøge regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark.

Rigspolitiet har afvist Ritzaus anmodning om aktindsigt i halvanden side fra et omstridt actioncard om minkaflivning.

Havde politiet svaret inden for tidsfristen, havde der ikke været grund til at nægte.

Se sagsforløbet herunder:

* 3. november 2020: Regeringen beslutter, at alle mink i Danmark skal aflives. Det viser sig senere, at der ikke er tilstrækkelig lovhjemmel til at føre beslutningen ud i livet.

* 18. november 2020: Miljø- og Fødevareministeriet kommer med redegørelse om forløbet i minksagen. Her omtales det såkaldte actioncard.

* 19. november 2020: Ritzau anmoder om aktindsigt i actioncardet.

* 30. november 2020: Rigspolitiets frist for at træffe afgørelse i forhold til anmodningen om aktindsigt udløber, idet der er gået syv arbejdsdage siden 19. november.

* 10. december 2020: Et flertal i Folketinget enes om, at der skal nedsættes en granskningskommission, som skal undersøge forløbet i minksagen.

* 21. december 2020: Folketinget er klar med et kommissorium for undersøgelsen. Det fremgår, at politiets rolle ikke indgår.

* 22. december 2020: Rigspolitiet beklager i mail til Ritzau, at man ikke har behandlet aktindsigtsanmodningen inden for tidsfristen.

Man begrunder det med travlhed som følge af coronasituationen og siger, at der også er opstået "juridiske spørgsmål af principiel karakter".

Rigspolitiet lover svar senest 6. januar.

* 19. januar 2021: Ritzau har ikke fået svar og skriver en rykker til Rigspolitiet.

* 25. januar 2021: Rigspolitiet skriver igen brev om, at man ikke har nået at behandle anmodningen inden for fristen.

* 8. februar 2021: Rigspolitiet giver med henvisning til en forestående undersøgelse af forløbet afslag på aktindsigt i de dele af actioncardet, som endnu ikke har været offentliggjort. Det drejer sig om halvanden side.