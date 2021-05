OVERBLIK: Sådan foregik svindlen med udbytteskat

I den første sag er der rejst tiltale mod Sanjay Shah, som mistænkes for at være hovedmand, og en formodet håndlanger. De anklages for svindel med udbytteskat for over ni milliarder kroner, men nægter sig skyldige.

I den anden sag er tre amerikanere og tre briter tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for mere end 1,1 milliarder kroner via en tysk bank.

Dermed er i alt otte personer tiltalt i forskellige spor i den såkaldte udbyttesag.

Der er også en tredje sag, men den er stadig under efterforskning, og det er ikke blevet oplyst, hvor mange der mistænkes i denne del, eller hvilket beløb den handler om.

Svindlen med udbytteskat fandt sted i perioden 2012-2015.

Læs her, hvordan svindlen angiveligt er foregået:

* Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har søgt om at få udbetalt udbytteskat.

* Det er sket på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

* Udbytteskat er den skat, som betales af et udbytte på aktier eller andele i selskaber eller foreninger.

* Skatten for danske selskaber er på 27 procent, mens selskaber i udlandet ikke skal betale skat af udbyttet af deres aktier.

* Svindlen sker, hvis selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de vil have tilbagebetalt skat for.

Kilde: Skattestyrelsen.