OVERBLIK: Sådan flygtede Peter Madsen fra fængslet

Her er han indsat efter at være blevet dømt til fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Læs dig ind på forløbet her:

* Klokken 10.21 slog Herstedvester Fængsel alarm. En fange - som senere viste sig at være drabsdømte Peter Madsen - havde truet sig ud af fængslet.

* Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om, at en kvindelig psykolog blev taget som gidsel og truet. Men det ville politiet og fængslet ikke bekræfte på pressemødet, der blev afholdt i kølvandet på hændelsen.

* Peter Madsen var iført et bombelignende bælte og truede med en pistollignende genstand. Politiet vurderer ikke, at bæltet indeholdt sprængstoffer, eller at der var tale om en rigtig pistol.

* Efter at han slap ud af fængslet, hoppede Peter Madsen ind i en hvid varevogn. Der er ikke noget, der tyder på, at chaufføren kendte Peter Madsen. Politiet oplyser desuden, at chaufføren ikke talte dansk.

* Politiet formoder ikke, at der er nogen medgerningsmænd.

* Politiet fandt Peter Madsen på Nyvej, der ligger i et boligområde i Albertslund - ikke langt fra Herstedvester Fængsel. Peter Madsen blev anholdt klokken 10.26 - og var altså kun på fri fod i kort tid.

* Netop på grund af det bombelignende bælte måtte Peter Madsen sidde anholdt længe på et græsareal, da man skulle være sikker på, at der ikke var sprængstoffer. Imens lå betjente på afstand og observerede livstidsfangen.

* En fjernstyret robot, der populært kaldes Rullemarie, ankom over middag til stedet. Rullemarie bruges til at undersøge, fjerne og uskadeliggøre ting, der mistænkes for eksempelvis at være bomber.

* Klokken 13.06 oplyste Vestegnens Politi, at anholdelsesaktionen var slut, og at den anholdte var blevet kørt væk fra stedet.

* På Twitter kaldte justitsminister Nick Hækkerup (S) sagen "dybt alvorligt" og sagde: "Vi kommer til at iværksætte en række yderligere tiltag mod fangeflugter i den kommende tid".