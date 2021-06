OVERBLIK: Sådan får coronavarianterne deres navne

WHO vil helst undgå betegnelser som "den britiske variant", fordi der er risiko for stigmatisering.

Den britiske, den brasilianske og den sydafrikanske coronavariant - også kendt som B.1.1.7, P.1 og B.1.351.

Det kan være svært at huske de videnskabelige navne på de mange coronavarianter.

Bliv klogere på, hvorfor varianterne hedder, som de gør:

* Når forskere skal navngive sygdomme, kan de bruge flere forskellige systemer. Et af dem hedder Pango lineages. Det er en forkortelse for en software - Phylogenetic assignment of named global outbreak lineages.

* Varianter kan forstås ved at tænke på et slægtstræ. Man kan sige, at varianterne benævner en given gren i et slægtstræ, hvor den oprindelige coronavirus - SARS-CoV-2 - er stammen.

* De allerførste virusgrene, som blev registreret i Kina sidste år, blev kaldt A og B. Efterhånden som de udviklede sig og spredte sig over hele kloden, blev deres forgreninger navngivet med en række tal.

* For eksempel var det "grenen" B.1, der forårsagede et stort smitteudbrud i Italien sidste år. Siden har den forgrenet sig til varianten B.1.351, som populært kaldes "den sydafrikanske variant". Det skal forstås som, at denne variant er den 351. efterkommer af den virus, der rasede i Italien.

* For at undgå alt for meget forvirring over navnene må hver variant - hver gren på slægstræet - kun have tre punktummer i sit navn ifølge Pango-systemet. Hvis virusset ændrer sig markant, begynder man en helt ny "gren" på træet.

* Det er forklaringen på, at den variant, som først blev registreret i Brasilien, kaldes P.1, selv om den oprindelig er en forgrening af varianten B.1.1.28.

* Af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) vejledning til at navngive sygdomme fra 2015 fremgår det, at navnene ikke bør indeholde geografiske områder, navne på befolkningsgrupper, dyrearter eller bestemte fødevarer.

* Det kan ifølge WHO være stigmatiserende at kalde varianterne "den britiske" eller "den sydafrikanske".

* Netop derfor besluttede WHO for nylig at navngive varianter med inspiration fra det græske alfabet. Derfor kaldes for eksempel B.1.1.7 nu Alpha, B.1.351 kaldes Beta, mens P.1 har fået navnet Gamma og B.1.617.2 benævnes Delta.

Kilder: Tidsskriftet Nature, New York Times, National Geographic, Claus Nielsen, afdelingschef ved Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut (SSI).