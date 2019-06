OVERBLIK: Sådan er de røde partiers muligheder

Og mens alle partier har skarpe krav til aftalen, så er alternativerne til at blive enige ligeledes skrappe for dem alle.

Læs her, hvordan to politiske kommentatorer - Noa Reddington og Jarl Cordua - vurderer handlemuligheder.

* Socialdemokratiet:

Socialdemokratiet fik 25,9 procent af stemmerne ved valget svarende til 48 mandater.

Noa Reddington:

- Det vil være et stort politisk nederlag for Socialdemokratiet, hvis Mette Frederiksen må gå tilbage til dronningen. Og det vil også være et stort nederlag, hvis hun må gå til Venstre efter det, hun har kaldt det rødeste valg i mands minde.

- Jeg ser ikke et samarbejde med blå partier i stedet for røde om en reel mulighed.

Jarl Cordua:

- En SV-regering er en matematisk og teoretisk mulighed. Men politisk er det ikke noget, de har skænket en tanke og har fra starten afvist det pure.

- Politik er det muliges kunst, så helt udelukke det kan man nok ikke. Men det vil kræve flere nedbrud i forhandlingerne, end vi har set.

- Mette Frederiksen har lovet vælgerne at lave en socialdemokratisk regering og en politik på baggrund af partierne i rød blok. Så det er en bunden opgave, og hun kan ikke tillade sig at undersøge alternativer, før det står helt klart, at hun ikke kan komme videre. Og der er vi slet ikke endnu.

* Radikale Venstre:

Radikale Venstre fik 8,6 procent af stemmerne ved valget svarende til 16 mandater.

Noa Reddington:

- Jeg ser ikke, at Radikale Venstre har et reelt alternativt i blå blok. For det vil inkludere, at de skal være del af samme parlamentariske grundlag som Dansk Folkeparti, og det kan jeg ikke se for mig.

Jarl Cordua:

- Radikale Venstre går efter at skabe et flertal i rød blok, men det gør sig så besværlige, som de kan.

- Partiet kan forlade forhandlingerne, hvis det står klart for alle, at venstrefløjen er helt urealistiske i deres krav, og at finansieringsplanerne er helt på månen.

- Som jeg ser det, er alternativet for dem, at det dannes en SV-regering. Men prisen er, at Radikale Venstre vil få mindre indflydelse, end de kan få nu.

- Men hvis den indflydelse, som de står til at få nu, ikke materialiserer sig, fordi de røde partier står benhårdt, så er det jo et alternativ.

* Enhedslisten:

Enhedslisten fik 6,9 procent af stemmerne ved valget svarende til 13 mandater.

Noa Reddington:

- De har ingen andre steder at gå hen parlamentarisk end rød blok. Og de har ingen interesse i, at der ikke kommer en regering.

Jarl Cordua:

- De kan ikke gå andre steder hen. Men de kan gøre det, de gør: Være i lokalet så længe så muligt, bide sig fast i bordet og så støtte de kræfter i forhandlingerne, der er enige med dem.

- Det er meget klogt af Enhedslisten at blive i lokalet, og det viser en politisk modning. For det er nu, man skal være med, hvis man vil have indflydelse.

* SF:

SF fik 7,7 procent af stemmerne svarende til 14 mandater.

Noa Reddington:

- SF kan ikke pege på andet end en rød regering.

Jarl Cordua:

- SF er jo veteraner i, hvordan man ikke skal gøre. Og de har lært af det. Så for dem gælder det samme som for Enhedslisten.

- Sidder man ved forhandlingsbordet, så kan man få indflydelse. Sidder man uden for, så får man det ikke. Og det ved de godt.