OVERBLIK: Sådan er coronareglerne i Tyskland, Norge og Island

Fra 15. juni åbner Danmark grænserne for tyske, norske og islandske turister, og Udenrigsministeriet lemper samtidig rejsevejledningerne for de tre lande.

Udenrigsministeriet opfordrer samtidig til at undgå at overnatte i byområder med 750.000 indbyggere eller derover i disse lande.

For alle andre lande vil Udenrigsministeriet ifølge regeringen fraråde alle ikke-nødvendige rejser indtil tidligst 31. august. Regeringen er dog i dialog med Sverige og Finland om at åbne grænserne inden.

Få et overblik over reglerne for Tyskland, Norge og Island her:

Tyskland:

* Der er fem tyske byer, som har over 750.000 indbyggere. Det er Berlin (3,6 millioner), Hamburg (1,8 millioner), München (1,4 millioner), Köln (1 million) og Frankfurt (753.000).

* De fleste butikker er åbne, men for alle er det påkrævet, at kunder dækker deres mund og næse ved at bære maske eller bruge et tørklæde.

* Mund og næse skal også være dækket, når man rejser med offentlig transport.

* Der kan være forskel på restriktioner fra delstat til delstat. Staterne har også ansvaret for genåbningen, og derfor kan der være forskellige regler for restauranter, kulturfaciliteter og barer.

* Der er ikke indført forsamlingsforbud, men i de tyske delstater er det tilladt for medlemmer af samme husstand eller grupper på maks ti personer at mødes i det offentlige rum.

* Alle opfordres til at holde afstand på minimum 1,5 meter og reducere kontakt til personer uden for eget hjem.

Norge:

* Hovedstaden Oslo har lige under 700.000 indbyggere og ligger dermed lige under grænsen for at anbefalede.

* Det er ikke obligatorisk at bære mundbind eller andre værnemidler i Norge.

* Det anbefales at følge anvisningerne for at reducere smitten, herunder at holde mindst én meters afstand.

* Der er ikke indført udgangsforbud. Det er tilladt at samles op til 50 personer, hvis der er en officiel arrangør, og 20 personer, hvis der ikke er en officiel arrangør.

* Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Norge, men det anbefales at undgå offentlig transport i det omfang, det er muligt.

* Danske rejsende bliver ikke pålagt krav om karantæne ved indrejse.

Island:

* Med en befolkning på omkring 350.000 er der ikke nogle islandske byer, som overskrider grænsen for det anbefalede.

* Det er ikke obligatorisk at bære mundbind eller andre værnemidler i Island.

* Befolkningen opfordres dog til at holde to meters afstand og benytte sig af håndsprit og/eller handsker.

* Der er ikke indført udgangsforbud i Island.

* Der er indført forsamlingsforbud på over 200 personer. Det meste af samfundet er ellers genåbnet, herunder restauranter, barer og træningscentre (dog på halv kapacitet).

Kilder: Udenrigsministeriet, Tysklands Udenrigsministerium, Visit Norway, Eurostat, TV2.