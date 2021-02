OVERBLIK: Sådan blev minkerhvervet i Danmark lukket

Fredag oplyser Fødevarestyrelsen, at de sidste mink i Danmark nu er blevet aflivet. Det skete torsdag, og fredag har Fødevarestyrelsen bekræftet det ved et tilsyn.

Få overblik over forløbet her:

* 26. april 2020.

Det hollandske landbrugsministerium oplyser, at der er fundet smitte med coronavirus på to minkfarme. En måned senere står det klart, at en person er blevet smittet af en mink i Holland.

* 17. juni.

Fødevarestyrelsen oplyser, at der er blevet konstateret coronavirus blandt dyrene i en nordjysk minkbesætning. To andre besætninger bliver også inficeret kort tid efter, og alle mink i de berørte besætninger bliver aflivet.

* 7. juli.

Daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) siger, at man som led i en ny strategi ikke længere vil slå besætninger ned, hvis det viser sig, at de er smittet med coronavirus. I stedet indfører regeringen en række tiltag, der skal forhindre smitten i at komme ind på minkfarmene.

* 1. oktober.

En million mink fra op mod 100 besætninger skal aflives i Nordjylland. Det oplyser Mogens Jensen på et pressemøde.

I alt 41 minkbesætninger er inficeret, mens 20 er under mistanke. Yderligere en række farme ligger så tæt på de smittede mink, at også besætningerne her skal aflives.

* 8. oktober.

Arbejdet med at aflive en million mink i Nordjylland bliver sat i gang af Fødevarestyrelsen.

* 4. november.

Statsminister Mette Frederiksen siger, at alle Danmarks mink - 15-17 millioner - skal aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker. Det frygtes, at mutationen kan gå ud over effekten af coronavaccine.

* 13. november.

Folketinget førstebehandler regeringens lovforslag, som blandt andet skal sikre den nødvendige lovhjemmel til at aflive alle mink.

* 15. januar 2021.

Loven om forbud mod hold af mink træder i kraft. De sidste mink skal nu være aflivet. Fødevarestyrelsen oplyser, at tre minkavlere muligvis stadig holder mink. De holder mink i live i håb om, at de kan indgå i et forskningsprojekt. Fristen bliver senere forlænget til tirsdag 2. februar.

* 17. januar.

Fødevarestyrelsen afviser at give støtte til forskningsprojekt, hvor forskere fra universiteterne i København og Aarhus blandt andet ville undersøge coronavirus i mink.

* 5. februar.

Fødevarestyrelsen oplyser, at de sidste mink på minkfarme i Danmark er blevet aflivet.

Kilde: Ritzau.