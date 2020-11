OVERBLIK: Sådan blev Skat snydt for flere milliarder

* Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat.

* Det er sket på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

* Udbytteskat er den skat, som betales af et udbytte på aktier eller andele i selskaber eller foreninger.

* Skatten for danske selskaber er på 27 procent, mens selskaber i udlandet ikke skal betale skat af udbyttet af deres aktier.

* Svindlen sker, hvis selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de vil have tilbagebetalt skat for.

* Der er blevet nedsat en kommission, som skal undersøge flere forhold i Skat såsom det skrottede it-system EFI. Først skal kommissionen dog undersøge sagen om refusion af udbytteskat.

* Her har en række embedsmænd i 2019 og 2020 afgivet forklaring.

* Onsdag kommer turen til de første tre af i alt ni tidligere skatteministre, som skal forklare, hvordan milliarderne kunne blive udbetalt, uden at nogle opdagede problemet.

Kilde: Skat og Kommissionen om Skat